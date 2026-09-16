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Napoli, maxi operazione antidroga: misure cautelari per 31 persone

Napoli, maxi operazione antidroga: misure cautelari per 31 persone

Blitz dei Carabinieri tra Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta. Gli indagati sono accusati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Maxi operazione dei Carabinieri dalle prime luci dell’alba a Napoli. I militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli stanno eseguendo una misura cautelare nei confronti di 31 persone, domiciliate nei quartieri Rione Traiano, Pianura e Fuorigrotta.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea.

Le accuse e il clan Petrone-Puccinelli

Le 31 persone coinvolte sono ritenute, allo stato delle indagini, gravemente indiziate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo l’impostazione accusatoria, l’attività sarebbe stata finalizzata anche ad agevolare il clan Petrone-Puccinelli, organizzazione camorristica operante nel Rione Traiano, nel quartiere napoletano di Soccavo.

Alle 10.30 i dettagli dell’operazione

Maggiori particolari sull’indagine, sulle misure cautelari eseguite e sull’organizzazione del presunto traffico di droga saranno resi noti nel corso della conferenza stampa convocata alle 10.30 presso la Procura della Repubblica di Napoli.

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