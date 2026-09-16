Napoli, maxi blitz antidroga al Rione Traiano: 31 indagati, nel mirino la piazza di spaccio “La 34”

A cura della Redazione

(Notizia in aggiornamento). Maxi operazione dei Carabinieri al Rione Traiano, nel quartiere Soccavo di Napoli. I militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 31 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di diversi episodi di detenzione e vendita di droga.

I reati contestati sono aggravati, secondo l'accusa, dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Petrone-Puccinelli, organizzazione camorristica operante nel Rione Traiano.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

La piazza di spaccio “La 34” e il bunker sotterraneo

Le indagini, coordinate dalla Dda di Napoli e condotte dal Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli tra ottobre 2023 e luglio 2026, si sono avvalse anche di attività tecniche e delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'inchiesta avrebbe consentito di documentare l'operatività di una delle maggiori aree di spaccio della città, conosciuta come “La 34”.

La piazza di spaccio sarebbe stata organizzata all'interno di un bunker sotterraneo realizzato abusivamente in locali di proprietà comunale, già sottoposto a sequestro. La struttura era protetta da blindature in ferro, dotata di sistemi di videosorveglianza e costantemente controllata da numerose vedette.

Cocaina e un giro d'affari da 450mila euro al mese

Le investigazioni avrebbero inoltre permesso di ricostruire ruoli e gerarchie all'interno del presunto sodalizio criminale.

Particolarmente rilevante il volume d'affari attribuito dagli inquirenti all'attività di spaccio di cocaina: circa 450mila euro al mese.

All'esecuzione dell'operazione hanno partecipato anche militari del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano, del Nucleo Cinofili di Sarno e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”.

Sequestrati 53mila euro, diamanti e un Rolex

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati, secondo il bilancio provvisorio, 53mila euro in contanti, un Rolex del valore di circa 15mila euro, cinque diamanti e una collana di diamanti, il cui valore è ancora in corso di accertamento.