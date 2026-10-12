Napoli, padre aggredito da un gruppo di ragazzini al Vomero: camion dei rifiuti gli passa su una gamba

A cura della Redazione

Un episodio di violenza si sarebbe verificato nel quartiere Vomero, a Napoli, dove un uomo sarebbe stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovanissimi dopo essere intervenuto per verificare le condizioni delle figlie, rimaste coinvolte in una lite nella zona tra piazza Vanvitelli e via Bernini.

A denunciare l'accaduto è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha raccontato i particolari dell'aggressione.

Picchiato a terra, poi il passaggio del camion dei rifiuti

Secondo quanto riferito dal parlamentare, l'uomo sarebbe stato accerchiato e picchiato violentemente dai ragazzi. Ma a rendere ancora più grave l'episodio sarebbe stato quanto accaduto subito dopo. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Mentre la vittima si trovava a terra, un camion della raccolta dei rifiuti gli sarebbe passato su una gamba, proseguendo successivamente le operazioni di servizio.

Una circostanza particolarmente inquietante che, se confermata, aggiungerebbe ulteriori elementi di gravità a una vicenda già drammatica.

Borrelli: «La violenza giovanile è fuori controllo»

Durissima la reazione del deputato Francesco Emilio Borrelli, che punta il dito contro il crescente fenomeno delle aggressioni commesse da giovanissimi.

«La violenza giovanile è fuori controllo», denuncia il parlamentare, sottolineando come sia ormai intollerabile assistere a episodi nei quali gli adulti diventano bersaglio di gruppi di adolescenti.

Secondo Borrelli, uno dei presunti aggressori praticherebbe anche la boxe. Il deputato chiama inoltre in causa le responsabilità educative delle famiglie, denunciando un clima di violenza sempre più preoccupante.

Residenti esasperati: annunciati sit-in e ronde civiche

L'episodio ha provocato indignazione tra i residenti del Vomero.

Il comitato Valori Collinari, guidato da Gennaro Capodanno, ha annunciato l'organizzazione di un sit-in di protesta e l'intenzione di promuovere ronde civiche.

«Adesso basta, siamo di fronte a una violenza inaudita. I residenti del Vomero sono esasperati», afferma il comitato.

L'ennesimo episodio denunciato riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strade di Napoli e sulla violenza tra i giovanissimi. Una questione che richiede non soltanto maggiori controlli del territorio, ma anche un impegno concreto delle famiglie, della scuola e delle istituzioni sul fronte della prevenzione e dell'educazione al rispetto delle regole.

Le circostanze dell'aggressione e del coinvolgimento del mezzo per la raccolta dei rifiuti sono riportate sulla base della denuncia del deputato Borrelli e necessitano di riscontri ufficiali.