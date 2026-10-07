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Chiaiano, aggredisce il compagno della ex e tenta di investirlo con l'auto: arrestato 57enne

Chiaiano, aggredisce il compagno della ex e tenta di investirlo con l'auto: arrestato 57enne

L’uomo avrebbe prima picchiato la vittima e poi tentato di travolgerla. Minacce di morte alla coppia anche davanti agli agenti: arrestato dalla Polizia.

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

Avrebbe aggredito il compagno della sua ex e poi tentato di investirlo con l’auto. Un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Chiaiano.

L’uomo deve rispondere di tentato omicidio, lesioni aggravate, minacce, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

Le urla richiamano l’attenzione degli agenti

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri. Gli agenti del Commissariato Chiaiano, impegnati nel servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in via Raffaelli hanno udito delle urla provenire da corso Chiaiano.

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Pochi istanti dopo, i poliziotti sono stati avvicinati da un uomo e una donna, che hanno raccontato di essere stati appena aggrediti dall’ex compagno della donna.

L’aggressione e il tentativo di investimento

Secondo quanto riferito dalla vittima agli agenti, poco prima, mentre si trovava in corso Chiaiano, sarebbe stato avvicinato dal 57enne.

L’uomo lo avrebbe prima aggredito fisicamente, come sarebbe già accaduto in precedenti occasioni, e successivamente avrebbe tentato di investirlo con la propria auto.

Minacce di morte davanti ai poliziotti

Pochi istanti dopo è sopraggiunto anche il 57enne che, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, avrebbe proseguito nella sua condotta violenta, arrivando a minacciare di morte la coppia anche in presenza degli agenti.

I poliziotti sono quindi intervenuti e, non senza difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.

Per il 57enne è scattato l’arresto per tentato omicidio, lesioni aggravate, minacce, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale.

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