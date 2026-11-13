Napoli, truffe agli anziani: il bottino viaggia per posta

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Non basta più fingersi Carabinieri per sottrarre soldi e gioielli agli anziani. Adesso il bottino viaggia anche per posta. È il nuovo sistema escogitato da una banda di truffatori che, dopo aver messo a segno i raggiri in diverse regioni italiane, spediva il denaro e i preziosi sotto falso nome, affidandoli al circuito postale per sottrarsi ai controlli.

Un meccanismo scoperto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno intercettato e recuperato 4 pacchi postali contenenti le intere refurtive, sottratte in altrettante truffe. Spedizioni che partivano da Savignano sul Panaro (MO), Casazza (BG), Borgone Susa (TO) e Farini (PC).



Il falso carabiniere allontana il marito, il complice raggira la moglie

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Il raggiro segue un copione ormai tristemente noto: tutto ha inizio con una telefonata da parte di un finto carabiniere, che contatta il marito sostenendo che la targa della sua automobile sarebbe stata coinvolta in una rapina. Con il pretesto di dover effettuare alcuni accertamenti, lo convince a recarsi presso una caserma, riuscendo così ad allontanarlo dall'abitazione.

È a questo punto che scatta la seconda fase del piano. Approfittando dell'assenza dell'uomo, un complice si presenta alla porta di casa, qualificandosi come un tecnico del tribunale. Con modi convincenti e facendo leva sulla preoccupazione della donna per le presunte vicende giudiziarie del marito, riesce a persuaderla che, per aiutarlo a uscire dai guai, sia necessario consegnare denaro e oggetti preziosi. La donna, ignara di essere finita in una trappola, consegna quanto richiesto al truffatore, che subito dopo si dilegua, facendo perdere le proprie tracce.

Dagli accertamenti dei Carabinieri si è, inoltre, ricostruito come la batteria di truffatori parta da Napoli per poi raggiungere più regioni del nord Italia, come ad esempio Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e non solo. Per la maggior parte parliamo di piccole cittadine.

Il nuovo metodo: ogni pacco spedito corrisponde una truffa consumata

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La grossa novità sta, tuttavia, nel trasporto del bottino. Il denaro e gli oggetti di valore sottratti durante le truffe vengono, infatti, spediti tramite posta sotto falso nome. Il capo della banda attende tranquillo la spedizione, sapendo di averla fatta franca. Il truffatore elude così i controlli e sfugge ad eventuali perquisizioni.

Sequestrati oro, contanti e pistole: nel bottino anche i ricordi di una vita

In totale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato svariati gioielli in oro per un totale di 543 grammi e 16.730 euro in contanti. Verrà restituito tutto ai legittimi proprietari. Infatti, molti soldi e molti gioielli sono datati e rappresentano non solo un valore materiale, ma anche un simbolo di affetto che si protrae da generazioni e che vengono strappati ai ricordi di persone anziane.

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Inoltre, in un pacco, sono state ritrovate anche 2 pistole che i malfattori avevano preso durante una truffa in provincia di Piacenza: una 357 magnum e una calibro 22.



Armi vere nascoste tra i giocattoli: il pacco destinato a una falsa Onlus

Ed è proprio con questo pacco che i truffatori hanno dato prova di una perversa ingegnosità, messa al servizio di un piano criminale senza scrupoli. Infatti, per eludere i controlli postali, il plico, del peso di 5 chili, era indirizzato a una fittizia Onlus che si occupava di bambini.

Sulla scatola campeggiava la scritta “Donazione giocattoli”, un'etichetta apparentemente innocua che nascondeva una realtà ben diversa. All'interno, in effetti, erano state sistemate numerose armi giocattolo, ma erano state utilizzate solo per camuffare la presenza di due pistole vere e rendere meno sospetto il contenuto della spedizione.

Intanto, proseguono le indagini per identificare i responsabili. Il cerchio attorno alla banda si starebbe stringendo.