Appalti e corruzione nel Napoletano, 13 misure cautelari: nel mirino anche il settore sanitario

False fatturazioni, presunte irregolarità negli appalti e rapporti tra clan, funzionari pubblici e imprenditori al centro dell'inchiesta

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Tredici misure cautelari, di cui nove in carcere e quattro agli arresti domiciliari, sono state eseguite oggi, martedì 10 novembre, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli.

L'operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e dal Nucleo Investigativo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

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Le persone coinvolte sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, tentata estorsione aggravata ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.

I rapporti tra il clan Veneruso, funzionari pubblici e imprenditori

Secondo quanto riportato nel comunicato della Procura, alcuni dei reati contestati sarebbero stati commessi con metodo mafioso, avvalendosi della forza intimidatrice del clan Veneruso, oppure con l'obiettivo di agevolare l'organizzazione criminale, radicata nei territori di Volla, Casalnuovo, Napoli-Ponticelli e nella zona orientale di Napoli.

Le indagini avrebbero evidenziato un meccanismo di false fatturazioni finalizzato alla costituzione di fondi occulti.

Sarebbero inoltre emersi rapporti tra esponenti del clan, pubblici funzionari e imprenditori operanti nei settori ambientale e sanitario, i quali avrebbero beneficiato dell'influenza dell'organizzazione criminale, contribuendo in cambio al suo sostentamento.

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Appalti e affidamenti nei Comuni di Volla, Casoria, Somma Vesuviana e Cercola

Le attività investigative hanno riguardato diversi appalti e affidamenti pubblici.

Nel Comune di Volla, le indagini si sono concentrate sui settori della gestione dei rifiuti, manutenzione del verde pubblico, sicurezza sul lavoro e riscossione dei tributi locali.

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Nel Comune di Casoria, gli accertamenti hanno interessato i servizi ambientali.

A Somma Vesuviana, invece, le verifiche hanno riguardato l'affidamento della gestione dei rifiuti urbani, nell'ambito del quale sarebbero emersi condizionamenti degli atti di gara e nella valutazione delle offerte.

Nel Comune di Cercola sarebbe stato individuato un episodio di istigazione alla corruzione relativo all'affidamento del servizio di conferimento, smaltimento e recupero della frazione umida dei rifiuti urbani.

Accordi illeciti anche nel settore sanitario regionale

Un altro ambito delle indagini riguarda il settore sanitario regionale, nel quale sarebbero emersi accordi illeciti finalizzati a favorire determinate imprese.

In particolare, gli accertamenti hanno interessato una gara per il noleggio di barelle e l'affidamento di servizi.

Due tentate estorsioni e il sequestro di una società

Ad alcuni degli indagati sarebbero inoltre riconducibili due episodi di tentata estorsione aggravata, caratterizzati da richieste economiche accompagnate da condotte ritenute intimidatorie.

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Il Gip ha disposto anche il sequestro preventivo delle quote societarie e dell'azienda di una società con sede a Volla.

Perquisizioni e interrogatori preventivi

Nei confronti di ulteriori indagati sono stati disposti inviti a comparire per l'interrogatorio preventivo.

Contestualmente è stato eseguito un decreto di perquisizione con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.

La Procura precisa che i provvedimenti cautelari sono stati adottati nella fase delle indagini preliminari e sono impugnabili. Tutte le persone coinvolte sono pertanto presunte innocenti fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.