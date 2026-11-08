Napoli, a 14 anni in piazza del Plebiscito con un tirapugni: «Volevo fare una storia sui social»

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Un ragazzo di appena 14 anni sorpreso con un tirapugni in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. È l'episodio più significativo emerso durante i controlli straordinari effettuati nella notte dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro, impegnati in un servizio di prevenzione e contrasto dell'illegalità nelle zone maggiormente frequentate della città.

Il giovanissimo è uno studente che vive in provincia di Napoli. I militari lo hanno fermato in una delle piazze simbolo del capoluogo campano. Durante il controllo, hanno trovato un tirapugni in suo possesso. L'oggetto può causare gravi lesioni se usato per colpire una persona.

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«Sono un bravo ragazzo, volevo solo pubblicare una storia»

La spiegazione del minorenne ha sorpreso soprattutto i carabinieri. Dopo il fermo, il ragazzo si è scusato. Ha cercato di spiegare perché aveva con sé l'oggetto. «Volevo solo postare una storia dove mi vedo qui in piazza, sono un bravo ragazzo», avrebbe detto ai militari.

La spiegazione riporta l'attenzione sul rapporto tra giovanissimi e social network. Sui social, la ricerca di visibilità può a volte spingere a correre rischi. Può anche spingere a mostrare oggetti pericolosi.

Per il 14enne è scattata la denuncia per porto di armi od oggetti atti a offendere.

Altri tre uomini denunciati perché trovati con coltelli

I carabinieri hanno continuato i controlli nelle altre vie del centro storico. Hanno controllato le zone della movida e i luoghi più frequentati nel fine settimana.

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I militari hanno denunciato tre persone di 23, 31 e 50 anni. Durante i controlli, le hanno trovate in possesso di coltelli. Le armi bianche sono state sequestrate. Per i tre è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.

Parcheggiatori abusivi e controlli sulla sicurezza stradale

L'operazione ha puntato anche a contrastare i parcheggiatori abusivi. Due uomini di 32 e 36 anni, in quest'ordine, sono stati denunciati. Ai due è stata anche contestata la violazione del divieto di accesso alle aree urbane.

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Durante il servizio ci sono stati altri controlli. Alcune persone sono state segnalate alla Prefettura per consumo di droga. Ci sono state anche multe per violazioni del Codice della strada. Il numero totale non è stato ancora reso noto.

L'attenzione sul fenomeno delle armi tra i giovanissimi

Il caso del quattordicenne riporta al centro il tema della diffusione di armi e oggetti pericolosi tra i minorenni. Il ragazzo ha detto di aver portato il tirapugni in piazza per un contenuto. Lo avrebbe poi pubblicato sui social.

Il caso mostra i rischi della ricerca di visibilità online. Questo avviene quando si mostrano oggetti che possono fare male.

Le forze dell'ordine continuano i controlli. Fanno particolare attenzione alla sicurezza nelle zone della movida. Puntano anche a prevenire i gesti pericolosi tra i più giovani.

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