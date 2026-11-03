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Napoli, sorpresi con un'arma in casa: arrestati due giovani

Redazione Napoli · 2 min di lettura
Napoli, sorpresi con un'arma in casa: arrestati due giovani

Una perquisizione nella zona Mercato ha portato alla scoperta di un fucile con matricola abrasa, munizioni e una consistente somma di denaro

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Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 20enne ed un 19enne per detenzione di arma clandestina, con munizioni e ricettazione.

Gli agenti della Squadra Mobile, durante la perquisizione presso l’abitazione dei due giovani, in zona Mercato, hanno rinvenuto un fucile calibro 12 con le canne alterate e la bascula con matricola abrasa, rendendo quindi difficile il suo rintracciamento, nonché tre cartucce dello stesso calibro.

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Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno, altresì, rinvenuto e sequestrato circa 20.000 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.  

Per questi motivi, i due sono stati arrestati.

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