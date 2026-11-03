Napoli, droga ordinata al telefono: blitz a Poggioreale, cinque arresti

Un’organizzazione strutturata gestiva la vendita e la distribuzione di stupefacenti nel quartiere

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La Polizia ha eseguito questa mattina, martedì 3 novembre, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque indagati.

Le accuse riguardano, a vario titolo, il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e altri reati connessi, aggravati dalle modalità mafiose.

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Le indagini della Squadra Mobile

L’operazione è il risultato delle indagini condotte dalla Squadra Mobile di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Gli investigatori avrebbero individuato un’organizzazione stabilmente dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, attiva nell’area cittadina di Poggioreale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il gruppo avrebbe gestito un’attività di spaccio organizzata, con una struttura capace di garantire la distribuzione della droga sul territorio.

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Il ruolo dei presunti affiliati al clan Contini

Il centro nevralgico delle attività illecite sarebbe stato individuato in un bar del quartiere, all’interno del quale lavorava uno degli indagati. Quest’ultimo, secondo gli investigatori, sarebbe legato da rapporti di parentela con esponenti del clan Contini, organizzazione camorristica radicata nell’area napoletana. I presunti legami con il clan avrebbero contribuito a favorire l’attività criminale del gruppo, anche attraverso la promozione dell’organizzazione presso gli acquirenti abituali.

Droga ordinata al telefono e consegnata nei luoghi concordati

Dalle indagini sarebbe emerso un sistema di vendita degli stupefacenti particolarmente organizzato. Gli acquirenti potevano ordinare la droga telefonicamente, concordando successivamente con i presunti spacciatori il luogo in cui effettuare la consegna. Un meccanismo che avrebbe consentito all’organizzazione di gestire le richieste e distribuire le sostanze stupefacenti attraverso appuntamenti prestabiliti.

L’operazione rappresenta un ulteriore intervento della magistratura e delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di droga e alle attività criminali riconducibili alla camorra. La Procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri, precisa che il provvedimento cautelare è stato emesso sulla base degli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari.