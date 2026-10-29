Massimo Masiello conquista il Premio Sergio Bruni con «Tutta pe mme!»

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Con una magnifica interpretazione di “Tutta pe mme!”, l’attore e cantante napoletano Massimo Masiello conquista il Premio Sergio Bruni. Un riconoscimento che celebra il talento, la sensibilità interpretativa e l'amore autentico per una tradizione musicale che continua a emozionare e a raccontare l'anima di Napoli.

Quando la tradizione incontra il talento e la passione si fa arte, proprio qui si inserisce la vittoria di Massimo Masiello, grazie a una straordinaria interpretazione di un celebre brano del repertorio classico napoletano.

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Un successo che assume un significato ancora più profondo nel nome di Sergio Bruni, una delle voci più rappresentative e amate della storia della canzone napoletana, artista che ha saputo custodire e rinnovare un patrimonio musicale fatto di poesia, sentimento, eleganza e profonda identità culturale.

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Il riconoscimento al Sannio Festival della Voce e della Canzone Napoletana

La vittoria di Masiello si colloca nell'ambito della sesta edizione del Sannio Festival della Voce e della Canzone Napoletana, manifestazione promossa dal Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento e ideata dal professor Luigi Ottaiano, con l'obiettivo di valorizzare la canzone classica napoletana.

Un appuntamento che riunisce interpreti, studiosi e appassionati attorno a un patrimonio artistico di straordinaria ricchezza, attraverso concerti, masterclass e presentazioni editoriali e discografiche.

Ospitato al Teatro San Vittorino di Benevento, il Festival rappresenta un'importante occasione d'incontro tra generazioni e sensibilità artistiche diverse, con l'obiettivo di trasmettere anche ai più giovani la bellezza e il valore di una tradizione che appartiene alla storia musicale italiana.

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Un'interpretazione intensa tra poesia e sentimento

Una canzone d'amore intensa e appassionata, nella quale la luna, le stelle e il desiderio si trasformano in immagini poetiche di un sentimento assoluto.

Massimo Masiello ha portato, a mio avviso, sul palcoscenico tutta la sensibilità di un artista che conosce profondamente il linguaggio della scena e il valore espressivo della parola cantata. Una prova che gli ha consentito di distinguersi nel segno di una tradizione che richiede non soltanto qualità vocali, ma anche cultura musicale, personalità e autentica partecipazione emotiva.

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Massimo Masiello, tra teatro e grande canzone napoletana

Attore e cantante, Massimo Masiello è un interprete che ha costruito il proprio percorso artistico attraverso il teatro, la musica e la frequentazione dei grandi classici della tradizione napoletana. La sua esperienza teatrale e la familiarità con il palcoscenico gli consentono di affrontare la canzone come una vera forma di narrazione, nella quale la voce si accompagna alla presenza scenica e l'interpretazione diventa racconto.

Un patrimonio musicale che continua a emozionare

Premiare l'interpretazione di un classico del 1930 significa riaffermare che la grande canzone napoletana non appartiene soltanto al passato.

È un linguaggio che continua a vivere attraverso le voci degli interpreti, la sensibilità degli artisti e l'ascolto di un pubblico che riconosce in quelle melodie qualcosa di profondamente familiare.

A Massimo Masiello va dunque il riconoscimento per una vittoria che celebra il talento, la cultura e l'amore per la grande canzone napoletana. Un successo che illumina il valore di un artista e, insieme, la bellezza senza tempo di un patrimonio che continua a emozionare, unire e raccontare l'anima di Napoli.

Perché Napoli, quando canta, non racconta soltanto se stessa: racconta il cuore di tutti noi.