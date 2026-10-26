Napoli, a Palazzo Scarpetta la mostra dedicata a Luca De Filippo: «I confini del mondo sono io»

Un viaggio tra fotografie, costumi e ricordi per celebrare l'eredità artistica e umana del grande attore napoletano.

Le stanze cariche di storia di Palazzo Scarpetta, al civico 4 di via Vittoria Colonna, ospitano la mostra "I confini del mondo sono io", uno splendido omaggio a Luca De Filippo (1948-2015) curato con intelligenza e sensibilità da Maria Procino e Serena Schioppa per la Fondazione Eduardo De Filippo.

Entrare nella saletta espositiva allestita per l'occasione non significa semplicemente visitare una retrospettiva, ma compiere un viaggio intimo e magnetico nell'anima di un attore e di un uomo di teatro che ha saputo raccogliere un'eredità monumentale senza mai esserne schiacciato.

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La dinastia e la misura dell'arte

Il percorso espositivo si snoda lungo una traiettoria ideale e genealogica potentissima: si parte dal solco originario tracciato dal bisnonno Eduardo Scarpetta, capostipite e geniale inventore di maschere e modernità, per giungere naturalmente al padre Eduardo De Filippo, figura tutelare, faro e metro di paragone ineludibile.

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Ma la grandezza di Luca De Filippo, ed è questo che la mostra restituisce con struggente nitidezza, risiede proprio nell'aver saputo tracciare una via personalissima. Il titolo stesso della rassegna "I confini del mondo sono io" evoca la cifra di un artista che ha fatto del palcoscenico il proprio universo morale ed esistenziale, un luogo in cui la verità della scena diventava l'unica misura possibile del mondo.

Tra memoria e materia: il racconto per immagini e oggetti

La narrazione fluisce attraverso una preziosa polifonia di linguaggi visivi e materiali:

Locandine storiche e costumi di scena che restituiscono la consistenza fisica, il sudore e la bellezza artigianale di decenni di spettacoli memorabili tra cinema e teatro.

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Fotografie d'archivio e contributi video che catturano lo sguardo penetrante di Luca, la sua inconfondibile eleganza scenica, la postura sobria e rigorosa di un interprete capace di alternare la graffiante ironia a una dolente e profonda malinconia.

Tanti piccoli e grandi ricordi disseminati nello spazio espositivo, capaci di svelare l'uomo oltre l'attore, il custode devoto di una tradizione che non è mai stata museo polveroso, ma organismo vivo e pulsante.

Un faro per la cultura contemporanea

Curata con rigore filologico e amore autentico, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Eduardo De Filippo rappresenta un appuntamento imperdibile non solo per gli amanti del teatro, ma per chiunque riconosca nella cultura della parola e del palcoscenico il presidio più alto della nostra identità.