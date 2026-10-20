Napoli ospita ‘'Salute per tutti'': due giornate dedicate alla salute e al benessere

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania, dell'Asl, dell’Università Federico II e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli

La prevenzione torna protagonista nel cuore della città di Napoli con la quinta edizione di “Salute per Tutti – Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere”, in programma il 24 e 25 ottobre 2026, dalle ore 9:30 alle 18:00, in Piazza del Plebiscito. Due giornate dedicate alla salute e alla sensibilizzazione dei cittadini, con screening gratuiti, controlli medici, consulenze specialistiche e attività informative aperte a tutta la popolazione.

L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania, delle ASL Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, dell’Università Federico II e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli. Un appuntamento, questo, che punta a rendere la prevenzione sempre più accessibile, avvicinando i servizi sanitari ai cittadini e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà del territorio.

Pubblicità

Prevenzione, innovazione e formazione: la sanità del futuro in Piazza del Plebiscito

A caratterizzare l’edizione 2026 sarà anche l’attenzione al rapporto tra sicurezza del paziente, qualità delle cure e formazione sanitaria d’eccellenza. Un tema che si traduce nel principio “Mai la prima volta sul paziente”, attraverso l’impiego di simulatori di ultima generazione e tecnologie innovative per la formazione dei professionisti sanitari.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Grazie alla collaborazione con Accurate S.r.l., saranno illustrate le potenzialità della simulazione medica avanzata, strumento che consente di riprodurre scenari clinici realistici, migliorare le competenze degli operatori e contribuire alla riduzione dei rischi, con l’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi dell’assistenza.

“Portare la prevenzione in una piazza centrale come Piazza del Plebiscito significa renderla visibile, concreta e alla portata di tutti”, sottolinea Alessandro Totaro, presidente di Confesercenti Salute e presidente dell’VIII Commissione Sanità e Affari Sociali dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud.

“Le Giornate Napoletane della Salute rappresentano un’occasione importante per avvicinare i cittadini ai professionisti, promuovere una maggiore consapevolezza e favorire l’accesso a controlli e informazioni fondamentali per il benessere individuale e collettivo”.

Totaro evidenzia anche il valore della formazione: “La sicurezza del paziente e la qualità delle cure devono essere priorità assolute. La simulazione medica avanzata offre strumenti preziosi per preparare i professionisti in ambienti realistici e contribuire a una sanità sempre più competente, innovativa e attenta ai bisogni delle persone”.