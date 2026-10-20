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Napoli ospita ‘'Salute per tutti'': due giornate dedicate alla salute e al benessere
L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania, dell'Asl, dell’Università Federico II e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli
La prevenzione torna protagonista nel cuore della città di Napoli con la quinta edizione di “Salute per Tutti – Giornate Napoletane della Salute, della Prevenzione e del Benessere”, in programma il 24 e 25 ottobre 2026, dalle ore 9:30 alle 18:00, in Piazza del Plebiscito. Due giornate dedicate alla salute e alla sensibilizzazione dei cittadini, con screening gratuiti, controlli medici, consulenze specialistiche e attività informative aperte a tutta la popolazione.
L’iniziativa è promossa e organizzata dal Comune di Napoli, con il patrocinio della Regione Campania, delle ASL Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, dell’Università Federico II e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli. Un appuntamento, questo, che punta a rendere la prevenzione sempre più accessibile, avvicinando i servizi sanitari ai cittadini e rafforzando la collaborazione tra istituzioni, professionisti e realtà del territorio.
Prevenzione, innovazione e formazione: la sanità del futuro in Piazza del Plebiscito
A caratterizzare l’edizione 2026 sarà anche l’attenzione al rapporto tra sicurezza del paziente, qualità delle cure e formazione sanitaria d’eccellenza. Un tema che si traduce nel principio “Mai la prima volta sul paziente”, attraverso l’impiego di simulatori di ultima generazione e tecnologie innovative per la formazione dei professionisti sanitari.
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Grazie alla collaborazione con Accurate S.r.l., saranno illustrate le potenzialità della simulazione medica avanzata, strumento che consente di riprodurre scenari clinici realistici, migliorare le competenze degli operatori e contribuire alla riduzione dei rischi, con l’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi dell’assistenza.
“Portare la prevenzione in una piazza centrale come Piazza del Plebiscito significa renderla visibile, concreta e alla portata di tutti”, sottolinea Alessandro Totaro, presidente di Confesercenti Salute e presidente dell’VIII Commissione Sanità e Affari Sociali dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud.
“Le Giornate Napoletane della Salute rappresentano un’occasione importante per avvicinare i cittadini ai professionisti, promuovere una maggiore consapevolezza e favorire l’accesso a controlli e informazioni fondamentali per il benessere individuale e collettivo”.
Totaro evidenzia anche il valore della formazione: “La sicurezza del paziente e la qualità delle cure devono essere priorità assolute. La simulazione medica avanzata offre strumenti preziosi per preparare i professionisti in ambienti realistici e contribuire a una sanità sempre più competente, innovativa e attenta ai bisogni delle persone”.
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