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Napoli, 50enne accerchiato e rapinato in piazza Principe Umberto: ferito con un coccio di bottiglia
La vittima, di origini senegalesi, è stata colpita al gluteo. Trasportata all'ospedale Pellegrini, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.
Aggressione e rapina nel centro di Napoli, dove un uomo di 50 anni, di origini senegalesi, è stato ferito con un coccio di bottiglia.
L'episodio sarebbe avvenuto nella giornata di ieri in piazza Principe Umberto, nei pressi della stazione centrale.
Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 50enne sarebbe stato accerchiato e rapinato da un gruppo di cittadini stranieri, uno dei quali lo avrebbe ferito al gluteo destro utilizzando un coccio di bottiglia.
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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in piazza Garibaldi, dove era stata segnalata la presenza dell'uomo ferito.
La vittima è stata trasportata all'ospedale Pellegrini, dove ha ricevuto le cure necessarie. Successivamente è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.
Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Borgoloreto per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare i responsabili.
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