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Napoli, 50enne accerchiato e rapinato in piazza Principe Umberto: ferito con un coccio di bottiglia

Redazione Napoli · · 2 min di lettura
Napoli, 50enne accerchiato e rapinato in piazza Principe Umberto: ferito con un coccio di bottiglia

La vittima, di origini senegalesi, è stata colpita al gluteo. Trasportata all'ospedale Pellegrini, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

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Aggressione e rapina nel centro di Napoli, dove un uomo di 50 anni, di origini senegalesi, è stato ferito con un coccio di bottiglia.

L'episodio sarebbe avvenuto nella giornata di ieri in piazza Principe Umberto, nei pressi della stazione centrale.

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Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 50enne sarebbe stato accerchiato e rapinato da un gruppo di cittadini stranieri, uno dei quali lo avrebbe ferito al gluteo destro utilizzando un coccio di bottiglia.

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I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in piazza Garibaldi, dove era stata segnalata la presenza dell'uomo ferito.

La vittima è stata trasportata all'ospedale Pellegrini, dove ha ricevuto le cure necessarie. Successivamente è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri della Stazione di Borgoloreto per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare i responsabili.

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