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Napoli, sorpreso a rubare gasolio dalle auto in sosta: denunciato 41enne

Redazione Napoli · · 2 min di lettura
Napoli, sorpreso a rubare gasolio dalle auto in sosta: denunciato 41enne

L'uomo, residente a Pianura, utilizzava un tubo di plastica e una tanica per sottrarre carburante dai serbatoi. Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli.

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l caro carburanti spinge anche a furti di gasolio dalle auto parcheggiate. È quanto accaduto a Napoli, dove un 41enne di Pianura è stato sorpreso dai Carabinieri mentre sottraeva carburante da alcune vetture in sosta.

L'uomo aveva escogitato un sistema semplice per procurarsi gasolio senza pagarlo: utilizzando un tubo di plastica e una tanica, aspirava il carburante direttamente dai serbatoi delle automobili.

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Sorpreso dai Carabinieri durante il furto

A interrompere l'attività illecita sono stati i Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, impegnati nei controlli del territorio tra Fuorigrotta e Pianura. I militari hanno sorpreso il 41enne mentre era intento a prelevare gasolio dalle vetture parcheggiate, con l'obiettivo di assicurarsi un rifornimento gratuito. Per l'uomo è scattata la denuncia per furto aggravato.

L'episodio si inserisce in un periodo caratterizzato dall'aumento dei prezzi dei carburanti, che rende benzina e gasolio beni sempre più costosi e, come dimostra questa vicenda, anche oggetto di furti.

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