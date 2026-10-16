Napoli, vasto incendio a San Giovanni a Teduccio: in fiamme un capannone industriale

A cura della Redazione

Un vasto incendio è divampato poco fa a Napoli, nel quartiere San Giovanni a Teduccio, all'interno di un capannone industriale situato in via Brin 28.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, allertati dalla Centrale Operativa.

Le fiamme partite da un'autospazzatrice

Secondo le prime informazioni, il rogo si sarebbe sviluppato all'interno dell'Autoparcheggio King, dove le fiamme avrebbero inizialmente interessato un'autospazzatrice parcheggiata, per poi propagarsi a un box utilizzato come deposito di merce cinese.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.

Vigili del fuoco al lavoro, nessun ferito

Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco, che stanno effettuando le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area.

Al momento non si registrano feriti. Restano da chiarire l'origine del rogo e l'entità dei danni provocati dalle fiamme.