Napoli, studenti occupano un liceo del Vomero: interevengono i Carabinieri

A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, alcune decine di studenti, avrebbero tentato di occupare l’istituto Giovan Battista Alberti di via Pigna, in zona Vomero, intimando al personale scolastico di abbandonare la struttura.

Una protesta organizzata per contestare il mancato completamento dei lavori infrastrutturali, di competenza della Città Metropolitana, proprietaria dell’immobile.

Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere di V per vendetta, famoso protagonista del film di James McTeigue.

L’intervento dei Carabinieri della PMZ Vomero ha consentito di interrompere la protesta, identificare alcuni dei presenti e sequestrare uno striscione con la scritta “Alberti Occupato – No C.P.R. – Kaos”. Sequestrata, inoltre, una catena utilizzata per bloccare un cancello e alcune maschere di Guy Fawkes, il cospiratore inglese reso celebre proprio dal fumetto ‘’V per Vendetta’’.