YMA-latte

Napoli, studenti occupano un liceo del Vomero: interevengono i Carabinieri

Napoli, studenti occupano un liceo del Vomero: interevengono i Carabinieri

Gli studenti protestano contro il mancato completamento dei lavori nell’istituto scolastico. Alcuni manifestanti avrebbero intimato al personale di lasciare l’edificio

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, alcune decine di studenti, avrebbero tentato di occupare l’istituto Giovan Battista Alberti di via Pigna, in zona Vomero, intimando al personale scolastico di abbandonare la struttura.

Una protesta organizzata per contestare il mancato completamento dei lavori infrastrutturali, di competenza della Città Metropolitana, proprietaria dell’immobile.

Alcuni dei partecipanti avrebbero agito con il volto coperto da maschere di V per vendetta, famoso protagonista del film di James McTeigue.

L’intervento dei Carabinieri della PMZ Vomero ha consentito di interrompere la protesta, identificare alcuni dei presenti e sequestrare uno striscione con la scritta “Alberti Occupato – No C.P.R. – Kaos”. Sequestrata, inoltre, una catena utilizzata per bloccare un cancello e alcune maschere di Guy Fawkes, il cospiratore inglese reso celebre proprio dal fumetto ‘’V per Vendetta’’.

Argomenti

TORRESETTE AI

Chiedi a TorreSette AI

Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.

Oppure scegli una di queste

TorreSette AI può aiutarti con:

  • Riassunti e approfondimenti delle notizie
  • Il contesto e i precedenti di una storia
  • Altri articoli collegati a questo
Fonte Preferita Google

Vedi prima le notizie che ti interessano

Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.

★ Aggiungi TorreSette

Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE