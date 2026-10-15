Napoli: il Generale Rosario Castello in visita al comando provinciale

A cura della Redazione

Visita istituzionale ieri mattina alla caserma “Pastrengo”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli, dove il Generale di Corpo d’Armata Rosario Castello, comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, ha incontrato i militari in servizio a Napoli e in provincia.

L’alto Ufficiale - accolto dal Generale di Brigata Biagio Storniolo, comandante del provinciale di Napoli - ha voluto rivolgere personalmente il proprio saluto ai carabinieri che, nell’ambito delle più recenti attività operative, si sono distinti per professionalità, spirito di servizio e capacità investigativa. Un momento dedicato a riconoscere l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne dell’Arma, chiamati a operare in un territorio complesso, caratterizzato da esigenze di sicurezza diversificate e da una costante richiesta di presenza e vicinanza ai cittadini.

L’apprezzamento del Generale sull’operato dei Carabinieri

Nel corso dell’incontro, il Generale Castello ha espresso il proprio apprezzamento per i risultati conseguiti, sottolineando il valore del lavoro di squadra e l’importanza della preparazione professionale, della determinazione e della tempestività nell’azione di contrasto a ogni forma di illegalità. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Il Comandante ha voluto ricordare come il lavoro del carabiniere richiede competenza, equilibrio e una profonda consapevolezza del ruolo che si è chiamati a svolgere. Si è voluto inoltre enfatizzare come ogni risultato raggiunto sia il frutto di un impegno condiviso, nel quale il contributo di ciascun militare assume un valore fondamentale.

Il Generale ha inoltre evidenziato l’importanza di coniugare l’attività di prevenzione e controllo del territorio con un’azione investigativa incisiva, capace di individuare e contrastare le organizzazioni criminali, senza trascurare l’ascolto delle persone e le esigenze delle comunità locali.

Confronto tra il Gen. Castello con i Comandanti di reparto

La visita è proseguita con un momento di confronto con i comandanti dei diversi reparti, durante il quale sono stati affrontati i principali aspetti dell’attività istituzionale, le priorità operative e le sfide legate alla sicurezza del territorio. Un’occasione per condividere esperienze, fare il punto sulle attività in corso e ribadire la necessità di una risposta coordinata ed efficace alle diverse forme di criminalità.

Nel concludere l’incontro, il generale Castello ha richiamato il valore della coesione interna, della responsabilità e dell’esempio personale, elementi essenziali per garantire un servizio sempre più vicino alle esigenze della collettività.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di riconoscimento per i militari dell’Arma di Napoli e provincia e un momento di rinnovata condivisione degli obiettivi istituzionali, nel segno della dedizione al servizio e della costante tutela della legalità.