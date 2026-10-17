Napoli, cinque lavoratori in nero in una nota cornetteria: attività sospesa e oltre 27mila euro di sanzioni

A cura della Redazione

Cinque lavoratori in nero, violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e irregolarità igienico-sanitarie. È il bilancio di un controllo effettuato dai Carabinieri di Napoli in una nota cornetteria di via Amerigo Vespucci, ai civici 90, 91 e 92.

L'ispezione, condotta nell'ambito di un servizio straordinario ad alto impatto nelle zone della movida napoletana, si è conclusa con sanzioni e contravvenzioni per oltre 27mila euro, la sospensione dell'attività imprenditoriale e la denuncia del titolare, un uomo nato nel 1966.

Cinque lavoratori in nero su tredici: scatta la sospensione

Durante i controlli, proseguiti fino all'alba, i militari del Gruppo Carabinieri di Napoli, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS), hanno verificato le condizioni lavorative e igienico-sanitarie dell'esercizio commerciale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti napoli

Su 13 dipendenti presenti al momento dell'ispezione, cinque sono risultati impiegati senza regolare contratto.

Per le violazioni accertate sono state contestate cinque sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 19.500 euro. È stato inoltre disposto il provvedimento di sospensione dell'attività.

Sicurezza sul lavoro, denunciato il titolare

Gli accertamenti hanno fatto emergere ulteriori irregolarità riguardanti la tutela dei dipendenti.

In particolare, i Carabinieri hanno contestato tre contravvenzioni penali, per un importo complessivo di quasi 5mila euro, relative all'omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, alla mancata formazione del personale e a carenze negli ambienti di lavoro. Per queste violazioni il titolare dell'impresa è stato denunciato.

Umidità nei depositi e irregolarità nella conservazione degli alimenti

Anche i controlli effettuati dal NAS di Napoli hanno evidenziato diverse criticità sotto il profilo igienico-sanitario.

I militari hanno riscontrato macchie di umidità nei locali adibiti a deposito, contenitori per i rifiuti non idonei e un'apparecchiatura frigorifera destinata alla conservazione di alimenti deperibili priva di un rilevatore di temperatura.

Per queste irregolarità sono state elevate ulteriori sanzioni amministrative per 3mila euro. Complessivamente, l'importo delle sanzioni e delle contravvenzioni contestate supera i 27mila euro.

L'operazione rientra nei servizi straordinari predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli per contrastare le illegalità diffuse, tutelare i lavoratori e garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute pubblica.