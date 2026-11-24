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La storia di Giancarlo Siani, il giovane giornalista assassinato dalla camorra nel 1985, torna sul palcoscenico del teatro Il Pozzo e il Pendolo di Napoli con lo spettacolo “Il coraggio della verità”, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026.

A oltre quarant'anni dal suo omicidio, la vicenda del cronista viene ripercorsa attraverso l'incontro tra generazioni diverse, tra chi ha conosciuto personalmente Giancarlo e chi oggi cerca di comprenderne le scelte, il coraggio e l'eredità morale e professionale.

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Il ricordo dell'amico Giovanni Taranto

A firmare lo spettacolo è Giovanni Taranto, giornalista di Torre Annunziata e amico fraterno di Siani.

La rappresentazione conduce gli spettatori all'interno del lavoro di una compagnia teatrale impegnata a raccontare la vita del giovane cronista, facendo emergere ricordi, interrogativi e aspetti più intimi della sua personalità.

Prima di diventare un simbolo della libertà di stampa e della lotta alla camorra, Giancarlo era un amico, un collega, un giovane innamorato del proprio mestiere.

Un racconto che restituisce la dimensione umana del giornalista, senza perdere di vista il valore delle sue scelte professionali e il suo impegno nella ricerca della verità.

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Sul palcoscenico la macchina da scrivere originale di Siani

A impreziosire la rappresentazione sarà la presenza della Lexikon 80, la macchina da scrivere originale di Giancarlo Siani, sulla quale il cronista realizzò gran parte dei suoi articoli, messa a disposizione dal fratello Paolo.

Un oggetto dal forte valore simbolico, testimonianza concreta della passione e dell'impegno con cui il giovane giornalista svolgeva il proprio lavoro.

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Lo spettacolo non vuole essere soltanto un omaggio alla memoria di Siani, ma anche un'occasione per interrogarsi sul presente, sul valore dell'informazione e sulla responsabilità di chi è chiamato a raccontare la realtà.

Il cast e gli appuntamenti

Lo spettacolo, scritto da Giovanni Taranto con Peppe Miale, Alfredo Mundo, Vincenzo D'Ambrosio e Sabrina Bruno, vede in scena Paolo Cresta, per la regia di Annamaria Russo.

Le musiche sono di Marco Zurzolo, le scene di Martina Gallo e il disegno luci di Giovanni Sbarra. Assistente alla regia Adriana D'Agostino.

Due gli appuntamenti in programma al teatro Il Pozzo e il Pendolo di Napoli: sabato 28 novembre, alle ore 21.00, domenica 29 novembre, alle ore 18.30. Informazioni e biglietti sul sito www.ilpozzoeilpendolo.it.

Un omaggio a Giancarlo Siani e al suo esempio, ancora oggi attuale: la verità ha bisogno di qualcuno che abbia il coraggio di raccontarla.