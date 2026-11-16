Napoli, bimbo autistico maltrattato a scuola: la condanna dell'associazione "Gli amici di Gennaro"

Pubblicità

L'associazione “Gli Amici di Gennaro” alza la voce ed esprime profondo dolore e la più dura condanna per i gravissimi fatti accaduti due giorni fa in una scuola di Secondigliano. Secondo quanto emerso durante una registrazione shock, infatti, un bambino affetto da autismo sarebbe stato vittima di maltrattamenti proprio da parte di chi aveva il dovere morale e professionale di proteggerlo e sostenerlo: un docente di sostegno e un’educatrice.

Un episodio inaccettabile, che colpisce profondamente l’intera comunità e costituisce una gravissima violazione dei principi di inclusione e di rispetto della dignità dei bambini con disabilità. Approfittare della fragilità di un minore, infatti, soprattutto in un ambiente scolastico che dovrebbe rappresentare un luogo di protezione, accoglienza e crescita è un gesto di inaudita gravità, che non può trovare alcuna giustificazione né attenuante.

Pubblicità

Pubblicità

La dura condanna dell’avvocato Taralbo: “Fatti gravissimi e intollerabili”

A intervenire sulla vicenda è stato il presidente dell’associazione, l’avvocato Vincenzo Taralbo, che ha espresso una ferma condanna dell’accaduto, sottolineando la gravità delle presunte violenze ai danni del minore: “Siamo di fronte a fatti gravissimi, intollerabili e profondamente disumani. È inaccettabile che un bambino autistico, già esposto a mille difficoltà quotidiane, debba subire violenza e sopraffazione proprio tra i banchi di scuola, per mano di figure pagate e incaricate di affiancarlo, tutelarlo e accompagnarlo nella crescita”.

Poi aggiunge: “Non bastano più le parole di circostanza: pretendiamo chiarezza immediata per chiunque si sia reso responsabile o complice di simili comportamenti. Le istituzioni scolastiche e gli enti preposti devono assumersi la responsabilità di vigilare con rigore assoluto: il sostegno ai bambini con disabilità non può essere affidato a persone inadeguate, prive di umanità e competenza”.

L’associazione “Gli Amici di Gennaro” porta nelle scuole un progetto per l’inclusione

Per rispondere con azioni concrete a questa emergenza educativa e culturale, l’associazione “Gli Amici di Gennaro” nelle prossime settimane promuoverà un progetto che entrerà direttamente nelle scuole di Napoli per approfondire e sensibilizzare i ragazzi sui temi dell’inclusione e della reale comprensione dei disturbi dello spettro autistico, coinvolgendo studenti, docenti e famiglie.

“Non possiamo limitarci a denunciare quando il danno è già stato fatto», conclude l’avv. Taralbo, «Con questa iniziativa portiamo nelle aule scolastiche cultura, formazione e ascolto attivo. L’inclusione non deve restare uno slogan sulla carta, ma diventare una pratica quotidiana che protegga i nostri bambini e impedisca che simili orrori possano ripetersi ancora”.