Napoli, Scifoni e Cuccarini in «Aggiungi un posto a tavola» all'Augusteo

La celebre commedia musicale di Garinei e Giovannini conquista il pubblico napoletano tra ironia, musiche indimenticabili e solidarietà.

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C'è in sottofondo un motivo conosciuto da tutti fin dal lontano 1974 prima ancora che il sipario si alzi. Parte così una delle meraviglie più assolute del teatro musicale italiano, sul palco dello storico Teatro Augusteo di Napoli l'emozione si rinnova con la forza dei grandi classici che non invecchiano mai: "Aggiungi un posto a tavola".

Nato dal genio inarrivabile della ditta Garinei e Giovannini insieme alla penna affilata di Jaja Fiastri e impreziosito dalle musiche immortali del Maestro Armando Trovajoli, questo spettacolo rappresenta da esattamente cinquant'anni il punto più alto, armonioso ed esilarante della commedia musicale made in Italy.

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La storia di Don Silvestro e dell'arca: una favola di amore e solidarietà

La trama, ispirata al romanzo After Me the Deluge di David Forrest, è una favola moderna d'amore, fede e solidarietà. Don Silvestro viene incaricato da Dio in persona di costruire un'arca di legno per salvare i suoi parrocchiani da un secondo diluvio universale.

Tra l'incredulità del sindaco Crispino ed i dubbi della comunità e le irresistibili tentazioni terrene, il paesino si ritrova unito a battere i paletti al ritmo travolgente dell'immortale "Aggiungi un posto a tavola".

Giovanni Scifoni raccoglie l'eredità di Johnny Dorelli

A raccogliere l'eredità spirituale e comica di Johnny Dorelli è oggi Giovanni Scifoni, che veste i panni di Don Silvestro con una naturalezza disarmante.

Scifoni regala al parroco una carica di brillante ironia, fragilità umana e irresistibile gestualità, rendendolo meravigliosamente vicino al pubblico contemporaneo senza intaccare la grazia originale del personaggio.

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Lorella Cuccarini conquista la scena nei panni di Consolazione

Accanto a lui, nei panni dell'esuberante e travolgente Consolazione, spicca la straordinaria partecipazione di Lorella Cuccarini.

La sua Consolazione è una rivelazione di energia, comicità e presenza scenica: con carisma inalterato e impeccabile precisione nei tempi comici e musicali, la Cuccarini domina la scena trasformando ogni suo ingresso in una festa per gli occhi e per le orecchie.

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Un cast affiatato e le indimenticabili coreografie di Gino Landi

A completare l'opera è un cast affiatato e talentuoso di attori tra cui Marco Simeoli, Sofia Panizzi, Francesco Zaccaro ed altri performer che formano un ensemble impeccabile, capace di restituire la potenza visiva e corale delle iconiche coreografie originali di Gino Landi.

La voce fuori campo e' stata mantenuta in suo onore da Enzo Garinei.

Le scenografie imponenti con la celebre arca che prende vita a vista sotto gli occhi spettatori e la direzione musicale orchestrano un meccanismo perfetto in cui risate, riflessione e commozione si alternano a tempo di musica.

Un messaggio di accoglienza che unisce le generazioni

In un'epoca di profonde incertezze, la parabola dell'arca di Don Silvestro parla oggi con una forza ancora più viva. Ci ricorda il valore dell'accoglienza, la bellezza del condividere il poco che si ha e la necessità di "mettere un po' di simpatia" nei rapporti umani.

"Aggiungi un posto a tavola" non è soltanto un'operazione nostalgica o una splendida macchina teatrale: è un ritoche unisce generazioni di spettatori, dai nonni ai bambini, tutti pronti a canticchiare all'uscita dal teatro.

Allora non resta che seguire il consiglio della canzone: stasera c'è un posto libero in più, ed è proprio quello tra le poltrone dell'Augusteo.