Orrore in una scuola a Napoli, bimbo autistico terrorizzato dalle maestre: la registrazione shock

Lividi sospetti e paura di andare a scuola spingono i genitori a nascondere un registratore nella felpa del figlio. L'audio è sconvolgente

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Ferite strane, inizialmente ritenute riconducibili a pizzicotti o strattonamenti, ma la realtà supera tragicamente qualsiasi orrendo scenario ipotizzato. Le maestre, infatti, avrebbero più volte utilizzato un accendino per ‘’calmare” l’alunno, affetto da autismo.

La scoperta agghiacciante

La coppia di genitori napoletani si era già insospettita ai primi segni che loro figlio, che ha compiuto 6 anni lo scorso luglio, riportava da diverso tempo sul corpo. La madre, preoccupata, ha chiesto infatti più volte spiegazioni, ma sia la docente che l’educatrice l’avevano rassicurata, dicendole che il piccolo se le fosse procurate da solo. La mamma dunque, in un primo momento, crede a questa versione. Il piccolo, infatti, è affetto da autismo ed è anche molto iperattivo, e la possibilità che possa essere stato lui è concreta.

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Ma i comportamenti anomali del bambino diventano sempre più frequenti, soprattutto prima di andare a scuola. Infatti, spesso si rannicchiava su sé stesso o si opponeva con la forza, rifiutando di entrare in aula. Così i genitori prendono una decisione drastica: nascondere un registratore nella fodera interna della felpa del figlio.

Ciò che emerge dalla traccia audio è a dir poco sconcertante: “Ha paura dell'accendino, abbiamo trovato il modo di farlo stare fermo, domani me ne porto uno più grande”.

Da mesi, quindi, il minore era vittima di abusi fisici da parte delle maestre tramite un accendino che veniva usato per intimidirlo.

Le possibili conseguenze penali

La coppia, che si è rivolta all'avvocato Francesco Petruzzi, ha consegnato ai carabinieri anche delle foto di ecchimosi e escoriazioni, la traccia audio in cui si possono sentire frasi anche più forti pronunciate dalle maestre, peraltro mentre ridevano, e ovviamente le generalità delle due donne.

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Se le violenze dovessero essere confermate, le responsabili rischierebbero pesanti conseguenze penali. Il reato di maltrattamento è punibile, infatti, con una reclusione dai 3 ai 7 anni. Inoltre, le eventuali ustioni provocate dall'utilizzo di un accendino potrebbero integrare il reato di lesioni personali, la cui gravità dipende dalle conseguenze fisiche riportate dal bambino. Nei casi più estremi, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, potrebbe essere ipotizzato anche il reato di tortura.

A rendere ancora più delicata la vicenda è la particolare vulnerabilità della vittima, un bambino affetto da autismo, una condizione che potrebbe assumere rilievo nella valutazione dell'aggravante della minorata difesa, qualora fosse dimostrato che le autrici abbiano approfittato delle sue difficoltà.

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Sul piano giudiziario, la Procura potrebbe procedere anche senza una querela della famiglia per i reati perseguibili d'ufficio. In presenza dei presupposti previsti dalla legge, potrebbero essere adottate misure cautelari o provvedimenti di sospensione dal servizio.

Un'eventuale condanna potrebbe, infine, comportare oltre alle sanzioni penali e alle conseguenze disciplinari, anche il risarcimento dei danni subiti dal bambino, con possibili responsabilità civili dell'amministrazione scolastica da accertare.

Per ora possiamo solo attendere, sperando che i genitori possano presto ottenere giustizia. Nonostante ciò resta l’amara consapevolezza che il piccolo dovrà convivere non solo con il dolore fisico, riportato dalle ferite, ma anche con quello emotivo, perché le persone che avrebbero dovuto occuparsi di lui hanno tradito irrimediabilmente la sua fiducia.