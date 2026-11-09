Napoli, crolla un balcone a Materdei: muore l'operaio Turiello

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Tragedia sul lavoro a Napoli, dove questa mattina, lunedì 9 novembre, un operaio ha perso la vita in seguito al crollo del solaio di un balcone di un edificio situato in via Matteo Renato Imbriani, nel quartiere Materdei.

La vittima è Alessandro Turiello, 43 anni, impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione all'interno di un appartamento.

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Secondo una prima ricostruzione, l'uomo si trovava sul balcone quando la struttura ha improvvisamente ceduto, facendolo precipitare nel vuoto. Il corpo è finito su un'automobile parcheggiata in strada. L'impatto è stato fatale.

Le indagini sulle cause del crollo

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, incaricati di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per accertare le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità. La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'autopsia.

Tra gli aspetti da chiarire figurano le condizioni strutturali del balcone e il rispetto delle misure di sicurezza durante i lavori.

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Sicurezza sul lavoro, ancora una tragedia

La morte di Alessandro Turiello riporta drammaticamente l'attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri edili.

Saranno gli accertamenti degli investigatori a stabilire se il crollo fosse prevedibile e se fossero state adottate tutte le precauzioni necessarie per tutelare l'incolumità del lavoratore.