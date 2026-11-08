Napoli, il miracolo di San Gennaro diventa un film: «'O sang» racconta l'anima della città

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Napoli si racconta attraverso un mistero. Un mistero che attraversa i secoli, resiste al tempo, si rinnova a ogni generazione e continua a pulsare nel cuore dei suoi abitanti: il miracolo di San Gennaro. Un legame profondo, fatto di fede, attesa, tradizione e identità collettiva, da cui prende vita 'O sang. Il miracolo di San Gennaro, il film diretto da Giovanni Troilo, presentato in anteprima al cinema Metropolitan di Napoli e in arrivo nelle sale cinematografiche il 25, 26 e 27 gennaio 2027.

Un'opera che sceglie di andare oltre il racconto strettamente religioso per addentrarsi nell'universo umano, sociale e culturale di una città che, nel sangue del suo santo patrono, riconosce una parte della propria storia e, forse, anche del proprio destino.

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Ma chi è davvero San Gennaro? E perché, a distanza di tanti secoli, il suo nome continua a suscitare un'emozione così intensa, capace di unire credenti e non credenti, anziani e giovani, napoletani e visitatori provenienti da ogni parte del mondo?

La risposta non è racchiusa soltanto nell'ampolla custodita nella Real Cappella del Duomo, né nell'attesa trepidante del prodigio. È disseminata nelle strade, nei vicoli, nei gesti quotidiani e nelle storie, spesso silenziose, di uomini e donne che continuano a tramandare un patrimonio di memoria e appartenenza che appartiene all'intera città.

Il film di Troilo, al quale ho avuto il piacere di assistere, accompagna lo spettatore proprio in questo viaggio: dentro una Napoli autentica, complessa, ironica e contraddittoria, dove il sacro convive naturalmente con il profano e la dimensione spirituale si intreccia con la quotidianità. Non esiste una sola Napoli in questo racconto, ma tante anime diverse che si incontrano, si sfiorano e si riconoscono intorno a un simbolo comune.

Le storie di una Napoli tra devozione e quotidianità

Tra le immagini più suggestive c'è quella di un fiorista che, durante la notte, raggiunge una misteriosa città dei fiori nascosta alle pendici del Vesuvio, dove realizza piccoli amuleti d'argento a forma di ampolla. Un gesto artigianale che si trasforma in qualcosa di più: una preghiera silenziosa, in cui la devozione prende forma attraverso la bellezza e la sapienza delle mani.

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C'è poi un tassista che accompagna i turisti nei luoghi del culto e racconta il miracolo attraverso il proprio smartphone, traducendo una tradizione antichissima nel linguaggio immediato della contemporaneità. È l'immagine di una città capace di custodire le proprie radici senza rinunciare alla modernità, di guardare al futuro senza dimenticare la propria storia.

E ancora, il centro donatori di sangue, dove il valore del sangue si spoglia della dimensione esclusivamente religiosa per assumere un significato profondamente universale. Qui diventa simbolo di solidarietà, fragilità, speranza e soprattutto di vita: un dono che passa da un corpo all'altro, restituendo concretezza a un concetto che, nel racconto del miracolo, appartiene da sempre alla sfera del mistero.

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Sono storie apparentemente distanti, ma unite da un filo invisibile. Perché a Napoli il miracolo non vive soltanto sull'altare: abita le persone, le loro paure, le loro attese, i piccoli gesti quotidiani e quella straordinaria capacità di sentirsi parte di una comunità.

I custodi della tradizione e il legame con San Gennaro

Accanto a queste testimonianze trovano spazio figure centrali nella storia e nella custodia della tradizione cittadina, come monsignor Vincenzo De Gregorio, abate della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, e il duca Riccardo Carafa d'Andria.

Attraverso le loro parole, il film permette allo spettatore di avvicinarsi a un universo spesso poco conosciuto, accompagnandolo idealmente dietro le quinte di una celebrazione che, anno dopo anno, si rinnova tra solennità, emozione, memoria e quella particolare ironia che appartiene profondamente all'identità napoletana.

Dalla Solfatara al bradisismo: la fragilità di una terra che trema

Ma il viaggio non si esaurisce tra le mura del Duomo. Lo sguardo di Troilo si allarga al territorio, raggiungendo l'area della Solfatara, dove gli abitanti convivono con il bradisismo, le scosse sismiche e l'incertezza di una terra in continuo movimento.

Qui la precarietà non è un concetto astratto, ma un'esperienza quotidiana. La terra che trema restituisce all'uomo la consapevolezza della propria fragilità e della difficoltà di trovare certezze in un mondo in cui la natura può improvvisamente rivelare tutta la sua forza.

È in questo scenario che il legame con San Gennaro acquista un significato ancora più intenso: la sua figura diventa un riferimento simbolico, una presenza alla quale affidare paure e speranze, soprattutto quando l'imprevedibilità degli eventi sembra sottrarre ogni certezza.

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Ed è forse proprio questa la chiave di lettura più interessante dell'opera: raccontare il miracolo non soltanto come un fenomeno da osservare o un evento da attendere, ma come un'esperienza collettiva che parla di un bisogno profondamente umano: credere, sperare, sentirsi protetti e trovare un significato anche quando le risposte non arrivano.

San Gennaro, un simbolo che supera i confini della fede

Perché San Gennaro, in fondo, è molto più di un santo. È una presenza che attraversa la storia di Napoli, un riferimento affettivo e culturale, un simbolo di appartenenza che riesce a superare persino i confini della fede. Anche chi non crede nel miracolo conosce il valore di quell'attesa.

Anche chi non varca la soglia di una chiesa sa quanto sia importante, per Napoli, quel momento in cui tutti gli occhi si volgono verso l'ampolla e la città trattiene il respiro.

È proprio in questa attesa condivisa che si manifesta qualcosa di più grande del prodigio stesso: il senso di una comunità che si riconosce, si ritrova e rinnova il proprio legame con la storia.

'O sang. Il miracolo di San Gennaro ci restituisce così il ritratto di una Napoli che non ha smesso di interrogarsi sul mistero, ma che soprattutto non ha mai smesso di riconoscersi in esso. Una città in cui la fede diventa memoria, la tradizione si fa identità e il sangue del suo santo patrono continua a raccontare, simbolicamente, il sangue di un intero popolo.

Perché, a Napoli, il miracolo forse non è soltanto ciò che accade nell'ampolla. È anche ciò che accade intorno: negli sguardi, nelle emozioni, nella speranza condivisa e in quel sentimento profondo che, da secoli, tiene insieme una città e il suo santo.