Una serata di straordinaria intensità, tra poesia, ritmo e passione, culminata in un lungo applauso per i protagonisti sul palco.

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Varcare la soglia del Teatro di San Carlo di Napoli è stato come entrare in un luogo sospeso nel tempo, dove il velluto rosso e l'oro degli stucchi sembrano respirare all'unisono con l'attesa del pubblico.

Si respira un'aria speciale prima che si spengano le luci del Massimo partenopeo: un brusio colto e appassionato che si dissolve lentamente non appena il maestro Jonathan Darlington alza la bacchetta sul podio, dando voce all'Orchestra del Teatro di San Carlo.

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In questo tempio della bellezza, dove ogni sguardo verso il palco reale racconta secoli di storia, le Étoiles, i Solisti e il Corpo di Ballo tornano a essere i protagonisti assoluti di una serata pensata per attraversare l'intero spettro delle emozioni umane.

Un viaggio coreografico in tre atti che unisce la raffinatezza intima alla potenza viscerale, lasciando lo spettatore senza fiato.

Three Preludes, la poesia e la delicatezza dell'incontro umano

Il sipario si apre su una dimensione raccolta e poetica con Three Preludes di Ben Stevenson, sulle note malinconiche e avvolgenti di Sergej Rachmaninov.

Qui non servono scenografie imponenti: basta una sbarra, la luce soffusa e il dialogo silenzioso tra due corpi. Si avverte quasi fisicamente la delicatezza di ogni gesto, il fruscio delle punte sul legno del palcoscenico, mentre la musica del pianoforte accarezza la sala.

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È un momento di pura sospensione emotiva, in cui la tecnica si fa invisibile per lasciare spazio alla fragilità e alla dolcezza dell'incontro umano.

La sagra della primavera, l'energia travolgente di Stravinskij

Dalla quiete lirica si passa improvvisamente all'urto tellurico de La sagra della primavera, nella visione coreografica di Renato Zanella sulla partitura rivoluzionaria di Igor Stravinskij.

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Fin dalle prime battute, l'Orchestra guidata da Darlington scatena un'energia feroce e ipnotica che sembra far vibrare i palchi del San Carlo.

Sul palco, il Corpo di Ballo si trasforma in una comunità primitiva, pulsante, attraversata da un'urgenza vitale. I movimenti sono spigolosi, terreni, carichi di una tensione che cresce battuta dopo battuta.

Chi siede in sala non è più un semplice osservatore, ma viene trascinato dentro il rito.

Il Boléro di Béjart, un crescendo ipnotico e sensuale

Quando si pensa di aver già toccato il vertice della serata, arriva il momento del Boléro di Maurice Béjart, capolavoro assoluto del Novecento sulle celeberrime note di Maurice Ravel.

Sul grande tavolo rosso al centro della scena, la melodia nasce quasi come un sussurro, un richiamo solitario e sensuale.

Il ritmo ostinato del tamburo inizia a scandire il tempo come un battito cardiaco inesorabile. Attorno al protagonista, i danzatori emergono dall'ombra, uno dopo l'altro, catturati dallo stesso incantesimo.

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La sala del San Carlo diventa un unico organismo vibrante. È impossibile restare immobili sulle poltrone: il crescendo musicale e coreografico avvolge ogni ordine di posti in una spirale ipnotica, sensuale e travolgente.

L'applauso finale e la magia della grande danza

Quando l'intera compagnia si unisce nell'esplosione finale di ritmo e movimento, la tensione accumulata esplode in un applauso liberatorio, caldo, infinito, tipico di un pubblico napoletano che sa riconoscere e celebrare la grande arte con tutto il cuore.

Tra l'oro storico della sala e il sudore vivo dei danzatori, la grande danza dimostra ancora una volta di essere il linguaggio più diretto per parlare all'anima, ricordandoci quanto sia meraviglioso lasciarsi travolgere dalla bellezza.