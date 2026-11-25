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Napoli, spaccio di farmaci in strada: arrestati due 17enni
Sorpresi dai carabinieri durante una presunta cessione, i due minorenni hanno tentato la fuga tra i vicoli. Sequestrate 91 dosi
Non soltanto le droghe tradizionali, ma anche medicinali utilizzati impropriamente come sostanze stupefacenti. A Napoli, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella hanno arrestato due ragazzi di 17 anni nell’ambito di un controllo contro lo spaccio.
Il tentativo di fuga nei vicoli
Era quasi mezzanotte quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due minorenni all’incrocio tra corso Umberto I e via Annunziata. I ragazzi avrebbero consegnato qualcosa a un presunto acquirente, attirando l’attenzione dei carabinieri.
Alla vista dei militari, i due hanno tentato di dileguarsi nei vicoli, ma sono stati fermati e perquisiti. Nel corso del controllo sono state rinvenute 39 compresse di Rivotril e 52 capsule di pregabalin, tutte sequestrate.
I rischi dell’abuso di medicinali
L’episodio richiama l’attenzione sul fenomeno dell’uso improprio di farmaci, diffuso anche in contesti giovanili. Si tratta di medicinali destinati a specifiche finalità terapeutiche, il cui abuso può avere conseguenze gravissime per la salute, soprattutto in caso di associazione con altre sostanze ad azione sedativa. Tra i rischi figurano la depressione respiratoria, il coma e la morte.
I due diciassettenni sono stati arrestati e trasferiti nell’Istituto penale per minorenni di Napoli, ai Colli Aminei.
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