Il giovane sarebbe stato vittima di un tentativo di rapina nei pressi di via Duomo. Ricoverato al Pellegrini, non è in pericolo di vita

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Aggressione nella notte nel centro di Napoli. Un 19enne di origine egiziana, regolarmente presente sul territorio italiano, è rimasto ferito al braccio con un’arma da taglio durante un presunto tentativo di rapina.

Intorno all’1.30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, allertati dal 112, sono intervenuti in via Generale Giordani Orsini, dove era stata segnalata la presenza di una persona ferita.

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Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava percorrendo a piedi corso Umberto I, in direzione di piazza Garibaldi, quando, all’altezza di via Duomo, sarebbe stato accerchiato da un gruppo di persone che lo avrebbe ferito al braccio nel tentativo di rapinarlo.

Il 19enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Non è in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e chiarire le circostanze dell’accaduto.