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Ottocento euro per riavere l’auto rubata. È la richiesta avanzata al proprietario di un veicolo sottratto ad Aversa nella serata di lunedì 23 novembre. La vicenda si è conclusa nella tarda mattinata di martedì con l’arresto a Scampia di un 21enne e un 38enne, accusati di tentata estorsione.

La vittima si era recata negli uffici del Commissariato Arenella per denunciare il furto della propria vettura quando ha ricevuto una telefonata. L’interlocutore avrebbe chiesto 800 euro per la restituzione dell’auto, secondo il meccanismo del cosiddetto “cavallo di ritorno”.

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Seguendo le indicazioni degli agenti, il proprietario è riuscito a concordare un appuntamento per la consegna del denaro senza insospettire il suo interlocutore.

I poliziotti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione e appostamento nel luogo fissato per l’incontro, nel quartiere napoletano di Scampia. Gli agenti hanno individuato e bloccato i due uomini poco prima dello scambio concordato.

Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di tentata estorsione.