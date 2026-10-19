La rinascita nel segno della festa: il Café Chantant riaccende la magia del Teatro Sannazaro

Il Teatro Sannazaro riapre la stagione 2026/2027 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare. La storica compagnia, dopo il rovinoso incendio che aveva danneggiato il «tempio del varietà», torna con il simbolico Cafè Chantant – My World diretto e interpretato da Lara Sansone.

La riapertura della stagione teatrale 2026/2027 della storica compagnia del Teatro Sannazaro ospitata per l’occasione nella cornice del Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare ha avuto il sapore liberatorio della rinascita. Dopo il rovinoso incendio che aveva ferito al cuore lo storico "tempio del varietà", il cartellone è finalmente tornato ad aprirsi. E non poteva farlo in modo migliore se non con il suo titolo simbolo, il manifesto ideale di questa resilienza tutta napoletana: il Café Chantant – My World.

Un rito che si rinnova tra memoria e futuro

Diretto e interpretato da un’ispirata Lara Sansone, il Café Chantant non è un semplice spettacolo teatrale, né una pura operazione nostalgia. È, prima di tutto, un modo di intendere la scena. Nato ai tempi spensierati della Belle Époque per celebrare la gioia di vivere, questo format immortale si rifiuta da sempre di parlare al passato: la sua forza sta nella capacità di stare ancorato al presente, guardando dritto verso il futuro.

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Sul palco e tra il pubblico si muove una macchina teatrale totale. Niente poltrone disposte in file ordinate: la platea si trasforma in un salotto festoso fatto di tavolini, calici sollevati per i brindisi e risate condivise. È il teatro che ti abbraccia, che ti prende per mano e ti trascina dentro il suo vortice di musica, danza, cabaret e citazioni dissacranti.

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Talento, musica e grande eleganza: la magia del cast

A guidare questa giostra meravigliosa è Lara Sansone, affiancata da un cast affiatato ed energico che vede protagonisti volti amati della scena come Lucio Pierri, Massimo Peluso, Mario Aterrano, Toni Guido, Mario Andrisani, Antonio Marino, Corrado Ardone, Francesco D’Alena e Luca Sorrento. A sostenere il ritmo travolgente dello show sono l'immancabile Orchestra dal vivo con la direzione musicale del maestro Ettore Gatta e l'elegante Balletto del Cafè Chantant, coordinato dalle dinamiche coreografie di Alessandro Di Napoli.

Un contributo fondamentale alla spettacolarità della messa in scena arriva dall'impianto visivo e sartoriale: le scene curatissime di Michele Gigi, i costumi da sogno firmati da Mimmo Tuccillo, Luisa Gorgi Marchese e Mariano Ranno, la luce avvolgente del disegno luci di Luigi Della Monica, senza dimenticare il tocco magistrale di Ciro Florio per trucco e parrucco e la cura degli accessori di Carmine Russo. Ogni dettaglio concorre a creare quell'atmosfera favolistica ed esuberante.

Vedere la sala del Teatro Mediterraneo vibrare d'entusiasmo e partecipazione è stato il segnale più bello. L'incendio ha potuto danneggiare le mura, ma non ha scalfito lo spirito del Sannazaro, la sua aneddotica leggendaria e la sua capacità di regalare felicità.

Il Café Chantant ha riaperto le danze ricordandoci che, a dispetto di tutto, la bellezza, la musica e il sorriso sono il modo migliore per ricominciare. Perché al Café Chantant… tutto è spettacolo, ed è bello ritrovarlo esattamente dove lo avevamo lasciato.