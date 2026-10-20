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Napoli, agguato a Scampia: ucciso un detenuto in semilibertà mentre rientrava in carcere

Redazione Napoli · 2 min di lettura
Napoli, agguato a Scampia: ucciso un detenuto in semilibertà mentre rientrava in carcere

La vittima è Alessandro Uccello, 57 anni, raggiunto da diversi colpi di pistola al petto e al volto

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Agguato mortale a Napoli, dove un uomo di 57 anni, Alessandro Uccello, con precedenti penali e detenuto in regime di semilibertà, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.

L'episodio si è verificato poco fa in via Roma, in direzione Scampia, mentre l'uomo stava facendo rientro nel carcere di Secondigliano.

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Secondo le prime informazioni, il 57enne sarebbe stato raggiunto da diversi proiettili al petto e al volto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la vittima. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Restano da chiarire la dinamica e il movente dell'agguato.

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