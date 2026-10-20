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Napoli, agguato a Scampia: ucciso un detenuto in semilibertà mentre rientrava in carcere
La vittima è Alessandro Uccello, 57 anni, raggiunto da diversi colpi di pistola al petto e al volto
Agguato mortale a Napoli, dove un uomo di 57 anni, Alessandro Uccello, con precedenti penali e detenuto in regime di semilibertà, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.
L'episodio si è verificato poco fa in via Roma, in direzione Scampia, mentre l'uomo stava facendo rientro nel carcere di Secondigliano.
Secondo le prime informazioni, il 57enne sarebbe stato raggiunto da diversi proiettili al petto e al volto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare la vittima. Nonostante i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.
Restano da chiarire la dinamica e il movente dell'agguato.
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