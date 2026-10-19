Napoli, rapina un cellulare e si dà alla fuga: arrestato 32enne

L'episodio è avvenuto lungo corso Umberto I

L’episodio si è verificato nella serata di ieri al corso Umberto I. Durante un servizio di controllo da parte della polizia, gli agenti hanno notato il 32enne che, dopo aver spinto un uomo, si è impossessato del suo cellulare per poi darsi alla fuga in direzione di Porta Nolana.

Le forze dell’ordine sono prontamente intervenute, fermando l’uomo che nel frattempo si era disfatto dello smartphone. L’indagato è stato arrestato e successivamente la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.