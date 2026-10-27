Antonio Petito, il Re dei Pulcinella: alle origini dell'anima di Napoli

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Fino al 18 dicembre 2026, la Biblioteca Nazionale di Napoli (Sezione Lucchesi Palli) ospita una mostra che celebra il grande attore capace di rendere immortale una delle maschere più amate della nostra tradizione: Pulcinella.

Dietro la maschera di Pulcinella c’è un popolo intero con la sua ironia, le sue contraddizioni e la rara capacità di sorridere anche di fronte alle difficoltà. Tra coloro che hanno donato a questa figura un’anima indimenticabile spicca Antonio Petito, il celebre “Re dei Pulcinella”, protagonista assoluto di una stagione fondamentale del teatro napoletano.

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A lui è dedicata la mostra “Antonio Petito, metamorfosi di un uomo di teatro”, un’occasione preziosa per riscoprire un artista straordinario e comprendere come una maschera popolare sia diventata simbolo universale della cultura partenopea.

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La comicità di Petito tra ironia, provocazione e libertà

Petito non era soltanto un attore comico: attraverso Pulcinella sapeva raccontare la società, smascherare le ipocrisie e dare voce all’uomo comune. La sua comicità era intelligenza, provocazione e libertà; una risata capace di celare una profonda malinconia e, allo stesso tempo, di sfidare il mondo.

La sua eredità si inserisce nella grande tradizione teatrale napoletana, che avrebbe continuato a rinnovarsi attraverso maestri come Eduardo Scarpetta, in un fecondo dialogo tra generazioni nel quale il passato si fa radice del futuro.

Pulcinella, simbolo dell'identità e dell'anima napoletana

Pulcinella è fame e ingegno, fragilità e coraggio, istinto di sopravvivenza e sete di libertà. È il volto di Napoli, ma anche quello di chiunque abbia imparato a difendersi dalle avversità con l'arma più disarmante: l'ironia.

Visitare questa mostra significa andare oltre la maschera, incontrare l’uomo che le ha dato vita e riscoprire una parte preziosa della nostra memoria culturale.