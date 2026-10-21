TorreSette torresette.news
Napoli, coltello e manganelli tra le mani di minorenni: quattro denunciati
Quattro minorenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato nel quartiere Arenella, a Napoli, nell’ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura per contrastare il fenomeno della detenzione e del porto illegale di armi.
Si tratta di tre 17enni, denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere, e di un 15enne, denunciato per favoreggiamento personale.
Il coltello passato al 15enne per nasconderlo
Gli agenti del Commissariato Vomero, durante un servizio di controllo del territorio in via Pigna, hanno notato due giovani che parlavano tra loro con atteggiamento sospetto. I poliziotti hanno deciso di fermarli per un controllo, sorprendendo uno dei 17enni mentre tentava di disfarsi di un coltello a serramanico lungo complessivamente 23 centimetri, consegnandolo al 15enne che si trovava con lui.
Altri due giovani trovati con manganelli telescopici
Nel corso degli stessi servizi, gli agenti hanno controllato altri due 17enni in via Giotto, trovandoli in possesso di due manganelli telescopici. Al termine degli accertamenti, tutti e quattro i minorenni sono stati denunciati e successivamente affidati ai rispettivi familiari.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/napoli/2026/10/21/napoli-coltello-e-manganelli-tra-le-mani-di-minorenni-quattro-denunciati
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.