Napoli, 57enne precipita dal primo piano: indagano i carabinieri

Una 57enne di Piscinola è precipitata dal primo piano mentre puliva gli infissi in un’abitazione

Una 57enne di Piscinola è precipitata al suolo dal primo piano. L’episodio è accaduto ieri, quando i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti in vico Vincenzo Valente.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era intenta a ripulire gli infissi di un’abitazione. La vittima, portata all’ospedale Cardarelli in codice rosso, ha riportato fratture multiple in seguito alla caduta.

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Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.