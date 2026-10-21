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Napoli, 57enne precipita dal primo piano: indagano i carabinieri
Una 57enne di Piscinola è precipitata dal primo piano mentre puliva gli infissi in un’abitazione
Una 57enne di Piscinola è precipitata al suolo dal primo piano. L’episodio è accaduto ieri, quando i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella sono intervenuti in vico Vincenzo Valente.
Secondo le prime ricostruzioni, la donna era intenta a ripulire gli infissi di un’abitazione. La vittima, portata all’ospedale Cardarelli in codice rosso, ha riportato fratture multiple in seguito alla caduta.
Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.
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