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Napoli, sorpresa con la droga: arrestata 24enne
Insospettiti dal comportamento della giovane, gli agenti l'hanno fermata e hanno scoperto un ingente quantitativo di droga, un bilancino e materiale per il confezionamento
Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una 24enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
La giovane è stata notata dagli agenti mentre si trovava a bordo di un’auto con fare circospetto. Per questo motivo, i poliziotti l’hanno controllata, trovandola in possesso di circa 500 grammi di marijuana.
Gli agenti hanno poi controllato una stanza in uso alla donna, dove hanno rinvenuto circa 5,7 kg di marijuana, 200 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.
La donna è stata arrestata.
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