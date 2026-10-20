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Napoli, sorpresa con la droga: arrestata 24enne

Redazione Napoli · 1 min di lettura
Napoli, sorpresa con la droga: arrestata 24enne

Insospettiti dal comportamento della giovane, gli agenti l'hanno fermata e hanno scoperto un ingente quantitativo di droga, un bilancino e materiale per il confezionamento

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Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato una 24enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

La giovane è stata notata dagli agenti mentre si trovava a bordo di un’auto con fare circospetto.  Per questo motivo, i poliziotti l’hanno controllata, trovandola in possesso di circa 500 grammi di marijuana.

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Gli agenti hanno poi controllato una stanza in uso alla donna, dove hanno rinvenuto circa 5,7 kg di marijuana, 200 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

La donna è stata arrestata.

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