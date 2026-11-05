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Controlli straordinari nel napoletano:sequestrato 1,5 kg di sigarette di contrabbando
Le forze dell'ordine hanno eseguito controlli straordinari nel napoletano, tra rione Vasto, San Giovanni-Barra e Quartieri Spagnoli
Controlli straordinari della Polizia effettuati nel napoletano. Interessate le zone del rione Vasto, di San Giovanni-Barra e dei Quartieri Spagnoli.
Le operazioni sono state condotte dai Commissariati di Vasto-Arenaccia, Vicaria-Mercato e San Giovanni-Barra, insieme ai Carabinieri e alla Guardia di Finanza. Fondamentale è stato il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, della polizia locale, di quella metropolitana e dell’Asl.
Durante le attività, sono state individuate 133 persone, di cui 35 già note alle forze dell’ordine. I militari hanno, poi, effettuati controlli anche su 36 veicoli, contestando due violazioni del Codice della Strada.
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Inoltre, sono stati sequestrato oltre 1,5kg di tabacchi lavorati esteri (TLE), privi di sigillo fiscale. Gli accertamenti si sono estesi anche a due esercizi commerciali, con moniti impartiti ai proprietari.
Nel corso delle operazioni, con la collaborazione dell’ASIA, sono stati rimossi circa 160 kg di merce e di materiale di scarto.
Nell’area dei Quartieri Spagnoli, per ordine della Questura di Napoli, gli agenti dell’Ufficio Generale e Soccorso pubblico hanno identificato 99 soggetti, di cui 24 con precedenti penali.
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