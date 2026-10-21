Napoli, denunciato 44enne: era in possesso di un documento falso

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia ha arrestato un 44enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione. L’uomo è stato denunciato per possesso di documenti d’identità falsi.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante un’attività di controllo del territorio, hanno fermato il 44enne nella zona di Barra. Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo è stato trovato in possesso di un documento intestato ad un’altra persona.

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Inoltre, dagli accertamenti effettuati, è emerso che l’uomo era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare, emesso lo scorso 26 giugno - secondo il quale, dovrà scontare la pena di un anno, 4 mesi e 20 giorni di reclusione per reati in materia di contrabbando commessi tra Napoli, Pollena Trocchia e Somma Vesuviana nel 2017.

Inoltre, gli agenti, hanno controllato uno scantinato, sempre in zona Barra, dove hanno rinvenuto e sequestrato, a carico di ignoti, circa 7 kg di cocaina, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.