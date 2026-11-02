Napoli, truffa agli anziani con l'identità rubata: indagano i carabinieri

Continuano gli episodi di furti o manomissioni del microchip sulle carte d'identità elettroniche

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Gli ultimi episodi sono avvenuti a Napoli, nella caserma dei Carabinieri di San Giuseppe, dove si sono presentate, in momenti diversi, tre persone, le cui CIE erano state danneggiate con il microchip manomesso.

Uno dei tre era in caserma poiché sottoposto alla misura della presentazione alla Polizia Giudiziaria; nel momento dell’identificazione e della firma, il documento di riconoscimento presentava l’ormai famosa fessura chirurgica.

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Questa notte l’ultimo episodio. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un 49enne di Volla. I militari hanno fermato l’uomo a via Orazio Coclite, nel rione Triano. Il 49enne, al momento del controllo, ha fornito la CIE con il taglio chirurgico che non lascia scampo a equivoci.

I più colpiti di questa vicenda

È emerso che la notizia virale del fenomeno CIE con il microchip tolto viene usata per manipolare le fasce più deboli. Il truffatore approfitta della fobia sul furto di identità che finge di essere un carabiniere e inganna l’anziana vittima con la storia che qualcuno ha rubato diverse carte d’identità negli uffici comunali. Con questi dati i malviventi hanno commesso dei reati e tocca poi alla soggiogata vittima dimostrare di essere innocenti.

Giorni fa i carabinieri di Forio d’Ischia hanno arrestato un 19enne di Secondigliano che aveva truffato un’anziana isolana.