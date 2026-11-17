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Una vera e propria centrale per la produzione di documenti falsi validi per l’espatrio, allestita nel cuore di Napoli. Cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Operativo Antifalsificazione Monetaria di Napoli su una presunta associazione per delinquere gestita da un nucleo familiare ritenuto vicino al clan Mazzarella.

Le misure cautelari

Per l’uomo ritenuto a capo dell’organizzazione sono stati disposti gli arresti domiciliari con divieto di comunicazione. Per altri indagati è stato disposto il divieto di dimora nel Comune di Napoli, mentre alla proprietaria dell’abitazione utilizzata come stamperia clandestina è stato imposto l’obbligo di presentazione ai Carabinieri.

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L’inchiesta, condotta tra gennaio e dicembre 2025 attraverso tecniche investigative tradizionali e strumenti tecnologici, avrebbe documentato l’attività del gruppo nel quartiere Mercato-Pendino.

La stamperia clandestina e il blitz dei Carabinieri

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebbero trasformato un appartamento in una centrale di falsificazione, utilizzando computer, stampanti, software e altri materiali per produrre documenti contraffatti.

La stamperia era stata individuata e smantellata nel luglio 2025. Dopo aver delimitato un’area nei pressi di piazza Mercato, i Carabinieri avevano localizzato l’edificio e fatto irruzione nell’appartamento, sorprendendo quattro persone in flagranza di reato.

I presenti avrebbero tentato di ostacolare l’ingresso dei militari e di disfarsi delle attrezzature, gettando macchinari e materiali da una finestra affacciata sul cortile interno. Tutto il materiale era stato però recuperato e sequestrato.

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La vendita dei documenti e gli acquirenti denunciati

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati ulteriori documenti contraffatti. Gli investigatori hanno inoltre individuato, in un vicino locale adibito a circolo di ritrovo, il luogo in cui sarebbero avvenute prevalentemente le compravendite dei falsi.

Le indagini hanno consentito di ricostruire almeno 11 episodi e di identificare 15 acquirenti, denunciati a piede libero.