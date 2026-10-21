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Amici 26, bufera nella scuola: un cantante sospeso per presunti plagi, ecco cosa è successo
Scoppia il caso Erness ad Amici 26. Il giovane cantante, entrato da pochi giorni nella scuola di Maria De Filippi, è finito al centro delle polemiche dopo che la produzione avrebbe scoperto alcune somiglianze tra i brani presentati durante i provini e canzoni già esistenti.
Non si tratterebbe, dunque, di un episodio isolato. Secondo quanto emerso, quasi tutti i pezzi proposti dal cantante sarebbero stati costruiti prendendo come riferimento brani già noti, tanto da sollevare dubbi sulla loro originalità.
Samurai Jay convoca Erness e sospende la maglia
A intervenire è stato Samurai Jay, che ha convocato il giovane allievo in studio per chiedergli spiegazioni. «Abbiamo ascoltato i tuoi brani e abbiamo notato che sono tutti brani che hanno come reference altri brani, nessuno è inedito e questo è un problema», ha spiegato il coach.
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Erness ha cercato di giustificarsi raccontando le difficoltà incontrate nel conciliare la passione per la musica con il lavoro e gli impegni quotidiani, che gli avrebbero consentito di dedicare alla scrittura soltanto un’ora al giorno.
Le spiegazioni, tuttavia, non sono bastate a evitare il provvedimento disciplinare. «Ti sospendo dalla casa per una settimana», ha annunciato Samurai Jay, precisando che il cantante non sarà eliminato dal programma.
Fuori dalla casetta, ma il banco resta
Per Erness è arrivata quindi la sospensione della maglia e l’allontanamento temporaneo dalla casetta. Per una settimana non potrà convivere con gli altri concorrenti né partecipare alle normali lezioni. Il suo percorso ad Amici 26, però, non si interrompe definitivamente. Il giovane dovrà lavorare in uno studio di registrazione, affiancato da professionisti, per realizzare un brano realmente inedito.Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
«Il tuo banco resta lì, sarai lontano da qui e sarai in studio per preparare un inedito», gli ha assicurato Samurai Jay.
Le reazioni degli altri allievi
Una volta rientrato in casetta, Erness ha raccontato ai compagni quanto accaduto, cercando di ridimensionare la vicenda e parlando di semplici riferimenti e ispirazioni musicali. Le sue spiegazioni, però, non avrebbero convinto diversi concorrenti, che hanno espresso perplessità sulla scelta di presentare brani così simili a canzoni già conosciute.
Ernesto Esposito, in arte Erness, ha 20 anni e si trova così ad affrontare la prima importante difficoltà della sua esperienza nel talent di Canale 5. La possibilità di proseguire il percorso nella scuola dipenderà ora anche dalla sua capacità di dimostrare originalità e talento nella scrittura di nuove canzoni.
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