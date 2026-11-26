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Il conto alla rovescia per la finale del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziato. A pochi giorni dall’ultimo appuntamento con il reality show di Canale 5, resta ancora da assegnare un posto tra i finalisti. A contenderselo sono Andreas Müller e Alessandro Roncaccia, protagonisti dell’ultimo televoto dell’edizione condotta da Ilary Blasi.

Se le rilevazioni di ieri restituivano il quadro di una sfida particolarmente equilibrata, un altro sondaggio online, consultato nella mattinata di giovedì 26 novembre, delinea uno scenario decisamente differente, con il ballerino in netto vantaggio sul suo avversario.

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Grande Fratello Vip, i sondaggi del 26 novembre

Stando alle percentuali dell’ultimo sondaggio online, Andreas Müller sembra essere il favorito per conquistare il quinto e ultimo posto disponibile in finale. Il ballerino raccoglie oltre due terzi delle preferenze, distanziando sensibilmente il suo compagno d’avventura.

Nel dettaglio, ecco le percentuali:

Andreas Müller: 67,50%

Alessandro Roncaccia: 32,50%

Ben 35 punti percentuali separano i due concorrenti. Numeri che restituiscono un quadro ben diverso rispetto al sondaggio pubblicato nella giornata di ieri da Angolo delle Notizie, che vedeva Müller al 51% e Roncaccia al 49%.

Trattandosi di rilevazioni differenti, tuttavia, non è possibile stabilire con certezza l’effettivo andamento delle preferenze del pubblico. I sondaggi online, infatti, non hanno alcun valore ufficiale e non sono necessariamente rappresentativi del risultato del televoto.

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Alessandro Roncaccia può ribaltare il risultato?

Nonostante il distacco emerso dall’ultima rilevazione, Alessandro Roncaccia può ancora sperare di conquistare un posto in finale. A sostenerlo fuori dalla Casa c’è anche la sua compagna Piera, che, dopo aver lasciato il reality, si è mobilitata sui social invitando i propri follower a votare per lui.

La partita, dunque, resta aperta. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il sostegno dei fan riuscirà a ribaltare il pronostico che, al momento, premia nettamente Andreas Müller.

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GF Vip, chi sono i finalisti e quando si conclude il reality

Sono quattro le concorrenti che hanno già conquistato l’accesso all’ultimo appuntamento del Grande Fratello Vip: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello.

A completare il gruppo sarà il vincitore del televoto tra Müller e Roncaccia. Per l’altro concorrente, invece, il sogno di aggiudicarsi la vittoria sfumerà a un passo dal traguardo.

L’appuntamento con la finale del Grande Fratello Vip è fissato per lunedì 30 novembre, in prima serata su Canale 5, quando Ilary Blasi decreterà il vincitore dell’edizione.