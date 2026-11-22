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La storia tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia potrebbe non superare la prova della vita fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ad esprimere dubbi è Vittoria Beggiato, migliore amica di Federica Morello, che in un’intervista alla newsletter di Lorenzo Pugnaloni ha commentato senza reticenze alcune delle dinamiche più discusse del reality condotto da Ilary Blasi.

«Li vedo infatuati, nulla di più. Da quello che ho visto negli ultimi daytime, mi sembra addirittura che abbiano fatto qualche passo indietro», ha osservato Beggiato, precisando che si tratta della sua impressione da spettatrice.

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Una relazione alla prova della quotidianità

Secondo l’amica della gieffina, la convivenza forzata e l’assenza di contatti con l’esterno possono amplificare emozioni e accelerare i rapporti. Il vero esame, dunque, arriverà una volta spenti i riflettori: «Poi esci, ci sono le distanze, riprendi la tua vita e capisci se hai ancora voglia di chiamare quella persona».

Beggiato ha espresso perplessità anche sull’atteggiamento di Alessandro Roncaccia nei confronti di Federica Morello. «In quello che ho visto ho fatto fatica a riconoscerlo», ha spiegato, ipotizzando che la vicinanza a Piera Meloni possa aver pesato sullo scontro. Un’interpretazione personale, non una certezza sulle intenzioni del concorrente.

Le voci su Giulio Fratini e la scelta del riserbo

Nell’intervista è emerso anche il nome di Giulio Fratini, accostato a Federica Morello da indiscrezioni sentimentali. Vittoria Beggiato non ha confermato né smentito: «Su Giulio, se vorrà chiarire qualcosa, lo farà lei. Quello che mi racconta un’amica resta tra noi, come è giusto che sia».

L’amica ha inoltre invitato a non ridurre il racconto pubblico di una donna alle sue relazioni: «Impariamo a parlare di una donna anche e soprattutto come persona a sé stante». E sull’eventuale presenza di un uomo ad attendere Federica fuori dalla Casa ha ammesso di non saperne nulla.

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La difesa di Federica tra nomination e critiche

Beggiato ha difeso il percorso di Federica Morello, segnato a suo giudizio da un avvio particolarmente difficile. Ha parlato di «una valanga di nomination» e di un’ostilità iniziale che ha trovato immotivata, sottolineando la capacità dell’amica di cercare comunque il dialogo con gli altri concorrenti.

Non condivide neppure l’etichetta di concorrente “invisibile”: «Nelle dinamiche della Casa c’era e, quando c’era da darsi da fare, si dava da fare». A suo avviso, Federica preferisce non imporsi con prepotenza e ha tentato di ricucire rapporti complicati anche con Guendalina, Giulia e Valeria.

L’amicizia lontano dalle telecamere

A sostegno della sua descrizione, Vittoria Beggiato ha ricordato un episodio privato: durante una serata insieme, Federica le avrebbe offerto metà del proprio pigiama pur di trascorrere del tempo a parlare. «Federica è quella che a casa tua lava pure i piatti che non ha sporcato lei. Ti fa del bene di nascosto», ha raccontato.