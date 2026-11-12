GF Vip, Lucia Ilardo sulla coppia Piera-Roncaccia: «Lei teme il giudizio, lui è uno stratega»

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Lucia Ilardo torna a parlare del Grande Fratello Vip e delle dinamiche che stanno animando la Casa. Ospite della nona puntata di CasaLollo4, format condotto da Lorenzo Pugnaloni, l’ex protagonista del reality ha commentato l’eliminazione di Alex Belli, la relazione tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia e i possibili vincitori del programma.

L’eliminazione di Alex Belli: «Non me l’aspettavo»

A sorprendere Lucia Ilardo è stata soprattutto l’uscita di Alex Belli, considerato un concorrente capace di movimentare il gioco: «In realtà no, non me l’aspettavo perché, per quanto possa piacere o non piacere come personaggio, al di là di tutto è comunque indubbiamente un personaggio che crea dinamica».

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L’ex gieffina ha aggiunto: «Si può non condividere il suo modo di fare, di strafare o di non fare, però comunque crea dinamica ed è quello che vuole vedere il pubblico anche all’interno di un reality». E ha riconosciuto che le sarebbe piaciuto condividere con lui l’esperienza nella Casa.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: i dubbi sulla coppia

Un altro passaggio dell’intervista ha riguardato la storia tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, nata nel reality dopo la crisi della concorrente con Gian Marco Ciaccia. Secondo Lucia Ilardo, il rapporto potrebbe essere messo alla prova una volta fuori dal programma.

«I rapporti che nascono all’interno del Grande Fratello poi, al di fuori, sono imprevedibili. Uno può sognare grandi cose, ma quando ci si scontra effettivamente con la realtà è diverso», ha osservato, ricordando le difficoltà della vita quotidiana e della distanza.

L’ex concorrente ritiene inoltre che Piera Meloni sia frenata dal timore delle reazioni del pubblico: «Secondo me, in questa storia non si sta mostrando realmente per quello che è, neanche nei confronti di Alessandro, per paura del giudizio degli spettatori».

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«Alessandro è stratega e furbetto»

Nel confronto con Denise Farina, Lucia Ilardo ha espresso un giudizio netto su Alessandro Roncaccia: «Io credo che lui sia abbastanza… Posso dirlo? Stratega. Furbetto». Si tratta di una sua valutazione personale, non di una certezza sulle intenzioni sentimentali del concorrente.

Il discorso si è poi spostato su Gian Marco Ciaccia, fotografato, secondo le notizie di gossip richiamate nel talk, mentre baciava Denisa Pilsu. Lucia Ilardo ritiene che Piera Meloni potrebbe non essere consapevole di quanto l’ex compagno sia andato avanti: «Le opzioni sono due: quando lo verrà a sapere, o le prenderà male e tornerà sui suoi passi, oppure finalmente sarà l’input per viversi questa storia liberamente».

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L’elogio a Federica e i pronostici per la finale

Nella parte finale dell’intervista, Lucia Ilardo ha difeso Federica Morello, apprezzandone lo stile lontano dalle liti più accese: «Io l’apprezzo perché credo tanto che il fatto di non fare rumore non voglia dire non avere personalità».

«È una persona elegante, posata, equilibrata. Nel momento in cui ti deve dire qualcosa, te lo dice anche senza la necessità di prevaricare», ha spiegato. Tra i possibili vincitori, l’ex gieffina ha indicato Andreas per gli uomini e Federica Morello per le donne.

Il suo ragionamento è anche una critica alla tendenza a premiare chi attira l’attenzione con continui scontri, come nel caso citato di Guendalina Tavassi: «Perché dare sempre il riflettore a una persona che sa come attirare l’attenzione rispetto a una persona che invece rimane coerente con la propria personalità dall’inizio alla fine?».