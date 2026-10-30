GF Vip, primo finalista e candidato all'eliminazione: cosa dicono i sondaggi

Pubblicità

La corsa alla prima finale del Grande Fratello Vip entra nel vivo. Il televoto annunciato da Ilary Blasi avrà un doppio effetto: il concorrente più votato sarà il primo finalista, mentre quello con meno preferenze raggiungerà Valeria Marini tra i candidati alla prossima eliminazione.

In nomination ci sono Alex Belli, Alessandro Roncaccia, Federica Morello, Marina La Rosa, Jonathan Kashanian e Piera Meloni. I sondaggi non ufficiali restituiscono però pronostici contrastanti.

Pubblicità

Pubblicità

Marina La Rosa prima con il 41,09%

Nello screenshot del sondaggio ForumFree emerge un vantaggio netto di Marina La Rosa, che raccoglie il 41,09% delle preferenze. Alle sue spalle Alex Belli con il 22,80% e Federica Morello con il 18,61%. Più staccato Alessandro Roncaccia all’8,95%. Chiudono Jonathan Kashanian con il 5,07% e Piera Meloni con appena il 3,48%.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Alle sue spalle si piazza Alex Belli con il 22,80%, seguito da Federica Morello con il 18,61%, seguito da Alessandro Roncaccia con l’8,95%, seguito da Jonathan Kashanian con il 5,07%, mentre chiude la graduatoria Piera Meloni con il 3,48%.

Sui social Alessandro Roncaccia recupera terreno

Il quadro cambia nei sondaggi diffusi su alcuni account social: secondo i dati riportati, Alessandro Roncaccia supera il 32%, davanti a Marina La Rosa attorno al 20% e a Piera Meloni sotto il 18%. Jonathan Kashanian si fermerebbe intorno al 5%.

A sostenere l’ipotesi di una rimonta di Roncaccia c’è anche il dato riferito all’ultimo televoto: oltre il 41% per lui, contro il 29% di Marina e il 19% di Alex Belli. Nessuno di questi numeri anticipa comunque il risultato ufficiale.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Le nomination e le tensioni nella Casa

Valeria Marini e Giancarlo Danto hanno nominato Marina La Rosa per il rifiuto di partecipare alla prova della voliera. Alex Belli ha scelto Alessandro Roncaccia, definendolo «comodino dormiente»; Roncaccia ha ricambiato la nomination contestando il comportamento dell’attore: «Un uomo non si comporta così con un ragazzo di vent’anni».

Federica Morello e Jonathan Kashanian hanno indicato Marina, mentre Andreas Müller e Carmen Di Pietro hanno nominato Piera Meloni. Megan Ria, Giulia Provvedi, Piera Meloni e Alessandro Varsi hanno votato Alex Belli; Guendalina Tavassi ha scelto Jonathan. Infine Marina ha nominato Federica, osservando: «Non ho mai sentito che prendesse una posizione netta su qualcosa che succedesse in Casa».

Chi rischia l’eliminazione?

Se il risultato di ForumFree fosse confermato dal televoto ufficiale, Marina La Rosa diventerebbe la prima finalista e Piera Meloni raggiungerebbe Valeria Marini nella successiva sfida eliminatoria. I sondaggi social, invece, suggeriscono uno scenario diverso: Alessandro Roncaccia favorito per la finale e Jonathan Kashanian più esposto al rischio. Il verdetto spetterà soltanto al televoto ufficiale.