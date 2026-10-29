GF Vip, Gaia Nicolini attacca Alessandro Roncaccia e difende mamma Guendalina Tavassi: «Ci vuole rispetto»

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Gaia Nicolini, figlia di Guendalina Tavassi, si racconta senza filtri e svela alcuni aspetti inediti della sua vita privata. Ospite della settima puntata di CasaLollo, la 22enne ha parlato del percorso della madre al Grande Fratello Vip, delle tensioni con Alessandro Roncaccia e del rapporto con Federico Perna, attuale compagno di Guendalina. Ma il momento più emozionante dell’intervista è arrivato quando ha ripercorso la separazione dei genitori, Guendalina Tavassi e Remo Nicolini, vissuta quando aveva appena sei anni.

Un racconto intimo, nel quale Gaia ha mostrato il suo lato più sensibile, tra ricordi dolorosi, affetti familiari e progetti per il futuro.

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Gaia Nicolini difende Guendalina Tavassi: «Roncaccia deve avere rispetto»

Pur non essendo una grande appassionata di reality, Gaia Nicolini segue con attenzione il Grande Fratello Vip per sostenere la madre. E proprio un acceso confronto tra Guendalina Tavassi e Alessandro Roncaccia l’aveva spinta a intervenire sui social, criticando il comportamento del concorrente.

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«Da ragazza della sua età, io a una persona più grande non avrei mai risposto così. Almeno un po’ di rispetto, soprattutto per una donna», ha spiegato Gaia, aggiungendo: «Mia madre potrebbe essere la sua».

La giovane ha comunque riconosciuto che i due concorrenti si sono successivamente chiariti, preferendo non alimentare ulteriori polemiche. Non ha nascosto, però, una certa preoccupazione per la madre, apparsa ultimamente provata dalle dinamiche della Casa.

«Lei è molto ironica, è autoironica, però non è di ferro», ha sottolineato, confessando il desiderio di poterla incontrare per abbracciarla e incoraggiarla.

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Roncaccia e Piera Meloni, Gaia: «Un interesse sicuramente c’è»

Durante l’intervista si è parlato anche del discusso avvicinamento tra Alessandro Roncaccia e Piera Meloni. Gaia ha chiarito di non aver mai messo in dubbio la sincerità del loro rapporto, precisando che le precedenti critiche rivolte al concorrente riguardavano esclusivamente il suo atteggiamento nei confronti della madre.

«Quello che vedo è che un interesse sicuramente c’è. Poi vai a capire se è fisico solamente oppure si prolunga», ha commentato.

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Secondo la 22enne, soltanto il tempo potrà chiarire se tra Alessandro e Piera nascerà una relazione più profonda. Tra i concorrenti che apprezza maggiormente ha indicato Marina La Rosa, che considera una donna intelligente e raffinata, e Andreas, descritto come simpatico e genuino.

Il rapporto con Federico Perna: «Lui e mamma sono innamoratissimi»

Spazio anche alla relazione tra Guendalina Tavassi e Federico Perna, con il quale Gaia ha raccontato di avere un ottimo rapporto. «Ogni volta che sto con loro mi fanno venire il diabete», ha scherzato, riferendosi alle continue manifestazioni d’affetto della coppia.

La ragazza ha ricordato di aver intuito la nascita della loro storia durante un pranzo nel locale di Federico, quando aveva notato alcuni sguardi complici tra lui e la madre. Di Perna ha tracciato un ritratto molto positivo, sottolineando soprattutto l’affetto e l’attenzione che dedica ai figli più piccoli di Guendalina, Salvatore e Chloe.

La separazione dei genitori e le lacrime: «Ho sofferto tantissimo»

Il momento più toccante dell’intervista è arrivato quando Gaia Nicolini ha parlato della separazione tra Guendalina Tavassi e Remo Nicolini, avvenuta quando aveva circa sei anni. Un’esperienza che ha segnato profondamente la sua infanzia, anche perché coincise con la partecipazione della madre al Grande Fratello, una scelta che, secondo il suo racconto, non era stata condivisa dal padre.

«C’ho sofferto tantissimo, però l’importante è che loro stanno bene, che hanno trovato altre persone brave vicino, e di questo sono contentissima», ha confessato con emozione.

Con il passare degli anni, Gaia ha imparato ad accettare la fine del matrimonio dei genitori, comprendendo che una separazione non significa necessariamente perdere l’affetto e la presenza di mamma e papà. Oggi mantiene un buon rapporto con entrambi ed è felice delle nuove persone entrate nelle loro vite. Parole affettuose anche per l’attuale compagna del padre, che considera una figura presente e disponibile.

«Sono cresciuta un po’ più in fretta del dovuto», ha ammesso, riconoscendo come le difficoltà familiari l’abbiano portata a maturare precocemente.

Gaia Nicolini, un futuro nella ristorazione lontano dai reality

Nonostante la notorietà della madre, Gaia Nicolini sembra avere idee chiare sul proprio futuro professionale, lontano dalle telecamere. La 22enne ha raccontato di aver recentemente aperto un ristorante specializzato nella cucina di pesce, dopo aver maturato esperienza nell’attività di ristorazione della famiglia paterna, dedicata alla cucina romana.