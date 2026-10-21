GF Vip, scatta il bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia (Video)

Dopo un lungo tira e molla e la fine della storia con Gian Marco Ciaccia, i due concorrenti cedono ai sentimenti davanti alle telecamere

Il bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia accende i riflettori sulla Casa del Grande Fratello Vip. Dopo un lungo avvicinamento fatto di confidenze, abbracci ed esitazioni, i due concorrenti si sono lasciati andare a un gesto che segna una svolta nel loro rapporto. Le immagini del momento raccontano l’ultimo capitolo di una vicenda sentimentale che ha coinvolto anche l’ex fidanzato di lei.

Un’intesa cresciuta nella Casa

Tra Piera e Alessandro la complicità è nata poco alla volta. Le conversazioni sempre più personali e la vicinanza quotidiana hanno alimentato dubbi e aspettative, soprattutto perché la concorrente era legata, fuori dal programma, a Gian Marco Ciaccia. Quello che inizialmente sembrava un semplice feeling è diventato un sentimento difficile da ignorare.

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Il confronto con l’ex fidanzato

La situazione si è complicata quando Ciaccia ha avuto modo di confrontarsi con la compagna. Il faccia a faccia ha messo in evidenza le difficoltà della coppia, fino alla decisione di interrompere la relazione. Roncaccia, consapevole della delicatezza del momento, ha cercato di non forzare i tempi, mentre Piera si mostrava combattuta tra il desiderio di lasciarsi andare e la paura di soffrire.

Dalle esitazioni al bacio

Nei giorni successivi, però, la distanza si è ridotta: carezze, abbracci e momenti trascorsi insieme hanno reso sempre più evidente l’attrazione. Il bacio arriva così al termine di un percorso fatto di piccoli passi, ma non cancella gli interrogativi su ciò che accadrà tra i due, dentro e fuori dalla Casa.