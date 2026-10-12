GF Vip, parla la mamma di Piera Meloni: «Ho visto mia figlia soffrire». E su Roncaccia...

La mamma di Piera Meloni rompe il silenzio e interviene sul delicato momento sentimentale che sta attraversando la figlia. In alcune dichiarazioni rilasciate in esclusiva a LolloMagazine.it, la donna ha raccontato le emozioni vissute durante il confronto televisivo della giovane concorrente, soffermandosi anche sulle critiche ricevute sui social e sui suoi rapporti sentimentali. Le dichiarazioni sono state riprese durante la quarta puntata di CasaLollo 4, andata in onda mercoledì 7 ottobre.

«Ho visto mia figlia soffrire davanti a milioni di persone»

La madre di Piera ha confessato di aver seguito il confronto televisivo con particolare apprensione, consapevole della difficoltà del momento attraversato dalla figlia.

«Da mamma, ieri sera ho provato emozioni difficili da raccontare. Ho visto mia figlia affrontare una situazione personale davanti a milioni di persone, soffrire e in qualche modo provare a gestirla senza sapere esattamente cosa stia succedendo fuori». Parole che raccontano la preoccupazione di una madre di fronte all'esposizione mediatica della figlia, finita al centro di numerose discussioni e bersaglio di critiche e offese sul web. «Dietro il personaggio c'è una ragazza che sta vivendo emozioni reali», ha sottolineato, invitando il pubblico a non dimenticare la dimensione umana della vicenda. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Argomenti grande fratello

«Cambiare idea può essere una dimostrazione di sincerità»

La donna ha voluto anche difendere il diritto della figlia a vivere liberamente i propri sentimenti, senza essere necessariamente giudicata per ogni scelta. Secondo la madre, infatti, manifestare dubbi o cambiare idea non significa essere incoerenti, ma può rappresentare una dimostrazione di sincerità. «Vivere semplicemente scegliendo di essere se stessa, anche quando sarebbe stato più semplice recitare una parte», ha dichiarato. La mamma di Piera ha poi ribadito la volontà di restare al fianco della figlia, senza interferire nelle sue decisioni personali: «Da mamma io sarò sempre lì, non per parlare al suo posto, ma solo per esserci».

Piera e Gian Marco, il retroscena raccontato dalla madre

Nel corso di CasaLollo 4 è stato affrontato anche il tema dei progetti di coppia tra Piera e Gian Marco, diventati uno degli argomenti più discussi dopo il confronto televisivo. Interpellata sul rapporto tra i due prima dell'ingresso nella Casa, la madre ha raccontato un episodio significativo: «Prima di entrare nella casa mi ha chiesto cosa ne pensassi di loro come coppia, quando insieme sono venuti in Sardegna». Una confidenza che lascia intendere come Piera avesse cercato anche il parere della madre sulla propria situazione sentimentale. La donna avrebbe voluto affrontare la questione in un momento più riservato, ma non ne avrebbe avuto l'occasione. «Aspettavo un altro momento di intimità per affrontare la conversazione, ma poi sono ripartiti per i suoi impegni lavorativi e non abbiamo più avuto modo di parlare di persona». La madre, tuttavia, non ha chiarito quali fossero le sue perplessità né quale opinione intendesse esprimere alla figlia.

E Alessandro Roncaccia? La mamma preferisce non sbilanciarsi

Un altro interrogativo riguarda Alessandro Roncaccia, il cui nome è entrato nelle discussioni sulla vicenda sentimentale della concorrente. Su questo punto, però, la mamma di Piera ha preferito mantenere il riserbo, evitando di esprimere giudizi o prendere posizione. Una scelta coerente con quanto dichiarato nel corso dell'intervista: essere presente nella vita della figlia senza sostituirsi a lei nelle decisioni. Al di là delle dinamiche televisive e delle polemiche sui social, dalle parole della donna emerge soprattutto la preoccupazione di una madre che vede la figlia affrontare pubblicamente una situazione sentimentale complessa. Il suo messaggio è chiaro: dietro le telecamere, le discussioni e i giudizi del pubblico ci sono persone con sentimenti autentici, che meritano rispetto anche quando le loro scelte non vengono condivise.