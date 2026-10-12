Grande Fratello Vip, chi si salva al televoto? Il risultato dei sondaggi

Cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda questa sera, lunedì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5. Riflettori puntati sul televoto che vede protagonisti Andreas Müller, Moreno Morello e Jonathan Kashanian. A poche ore dalla diretta, il sondaggio pubblicato su Forum Free delinea un quadro piuttosto netto delle preferenze del pubblico, con un concorrente favorito e un altro che sembra rischiare più degli altri.

Sondaggio Forum Free: Andreas Müller nettamente in testa

Secondo le percentuali del sondaggio, Andreas Müller guida la classifica con il 52,79% delle preferenze, conquistando oltre la metà dei voti espressi dagli utenti. Alle sue spalle si piazza Moreno Morello con il 33,10%, mentre Jonathan Kashanian si ferma al 14,11%, risultando il concorrente meno votato. Un distacco significativo, soprattutto tra Andreas e Jonathan, separati da quasi 39 punti percentuali. Se queste indicazioni dovessero essere confermate dal televoto ufficiale, sarebbe proprio Jonathan a trovarsi nella posizione più delicata. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Nomination e televoto: chi rischia l’eliminazione?

Le nomination della scorsa puntata sono state caratterizzate da tensioni e confronti accesi, in particolare tra Andreas Müller e Jonathan Kashanian, che si sono nominati reciprocamente. Anche Moreno Morello è finito al centro delle dinamiche della Casa, raccogliendo diverse nomination. Il televoto di questa sera, tuttavia, non prevede un’eliminazione immediata: il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione, prevista per venerdì 16 ottobre.

La puntata, condotta da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste, si preannuncia ricca di confronti e colpi di scena. Va comunque ricordato che il sondaggio di Forum Free non ha valore ufficiale e rappresenta soltanto un’indicazione delle preferenze degli utenti che vi hanno partecipato. Andreas Müller confermerà il suo primato oppure Jonathan Kashanian riuscirà a ribaltare i pronostici? Il verdetto arriverà questa sera su Canale 5.