GF Vip, Antonella Fiordelisi tira fuori le chat e mette alle strette Federica Morello. Cosa sta succedendo

Antonella Fiordelisi rompe il silenzio e passa al contrattacco. Dopo le dichiarazioni di Federica Morello nella Casa del Grande Fratello Vip, l'ex gieffina tira fuori le chat WhatsApp e riaccende il caso che coinvolge anche il suo ex fidanzato Giulio Fratini. Messaggi che sembrerebbero smentire la versione raccontata da Federica e, soprattutto, mettere in discussione le sue parole sul rapporto che le legava. Una vicenda fatta di presunte amicizie tradite, intrecci sentimentali e frecciatine social, che ora potrebbe riservare nuovi colpi di scena.

Le prime indiscrezioni e la frecciatina di Antonella

La storia nasce ben prima dell’ingresso di Federica Morello al Grande Fratello Vip. Già il 7 agosto avevamo raccontato delle indiscrezioni sull’identità della donna alla quale Antonella Fiordelisi avrebbe rivolto una frecciatina dopo la fine della relazione con l’imprenditore Giulio Fratini. Antonella, senza indicare nomi, aveva scritto sui social: «Sono consapevole di essere l’ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispetti».

Le ricostruzioni del gossip avevano quindi accostato a quella frase il nome di Morello, ipotizzando un breve flirt con Fratini dopo la rottura con Fiordelisi. Un rapporto mai ufficializzato dai diretti interessati e che, secondo le indiscrezioni, sarebbe nato quando entrambi erano single. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’ingresso nella Casa e le domande dei coinquilini

Alla vigilia del reality, il 16 settembre, Federica aveva annunciato di voler essere conosciuta oltre i pettegolezzi: «Entro con tanta emozione, un po’ di paura e soprattutto con la voglia di farmi conoscere per quella che sono davvero». Ma già nelle prime ore dopo l’ingresso, gli altri concorrenti avevano provato ad interrogarla sulla sua vita sentimentale e su Fratini, ottenendo inizialmente risposte prudenti.

In seguito, Guendalina Tavassi aveva riportato nella Casa il gossip sull’ex fidanzato di Fiordelisi; il giorno successivo erano circolate anche indiscrezioni su un possibile confronto televisivo tra le due donne. Nessun faccia a faccia, però, era allora confermato.

La versione di Federica: «Non siamo amiche»

La svolta arriva quando Morello ammette di essere la persona chiamata in causa dalle frecciatine di Antonella, ma contesta il racconto del loro legame. «Amiche? Ma va!», sostiene, spiegando di averla conosciuta il 27 febbraio in occasione di un evento da presentare insieme e di averla vista poche volte. Soprattutto, racconta di aver trascorso una notte a casa di Fiordelisi per una richiesta di quest’ultima: «Io sono andata a dormire una sola notte da lei, è vero, ma io quella sera avevo già preso un hotel per i fatti miei. È stata lei a chiedermi di rimanere a dormire a casa sua perché lei il giorno dopo aveva uno shooting e voleva che io l’aiutassi».

Secondo Federica, dunque, l’ospitalità non dimostrerebbe un’amicizia stretta, né sarebbe nata da una sua necessità di trovare alloggio.

Le chat pubblicate da Fiordelisi cambiano il quadro?

Il 10 ottobre Antonella Fiordelisi torna sulla vicenda e pubblica sui social screenshot di una conversazione WhatsApp che risalirebbe ad aprile. Il nome e la foto del contatto non sono visibili: per questo non è possibile attribuire con certezza i messaggi a Morello, anche se il contenuto sembra riferirsi proprio alla notte al centro della disputa. In un primo messaggio la persona scrive: «Sei un amore! Allora io domani mattina guardo ancora che magari trovo qualche hotel che non mi costa un rene e lo prendo, altrimenti ti avviso ma non voglio essere minimamente un peso».

La mattina seguente aggiunge: «Amoreee ho cercato in lungo e in largo ma è un casino con sti hotel in questa settimana, se è ancora disponibile la tua proposta per questa notte sarei felice di accettarla! Mi sdebiterò!». Infine arriva il ringraziamento: «Grazie amore per la serata di ieri, grazie per avermi invitata! Sei stupenda dentro e fuori. Spero di vederti presto tvb».

Il nodo dell’ospitalità e la replica ancora attesa

Se la conversazione fosse effettivamente con Federica, i messaggi metterebbero in discussione almeno un passaggio del suo racconto: la presunta prenotazione già effettuata di un albergo. Dalle chat emergerebbe infatti una ricerca ancora in corso e la successiva accettazione dell’offerta di Antonella. I toni affettuosi, inoltre, alimentano gli interrogativi sulla natura del loro rapporto, pur non bastando da soli a dimostrare un’amicizia profonda.

Resta distinto il capitolo del presunto flirt con Giulio Fratini, sul quale non ci sono conferme pubbliche definitive. Ora la domanda è se Morello, ancora nella Casa, verrà informata degli screenshot e sceglierà di replicare. Quella che era nata come una frecciatina social è diventata una disputa sulle versioni dei fatti, e l’ultimo capitolo potrebbe non essere ancora stato scritto.