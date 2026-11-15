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GF Vip, scoppia la polemica sulla scelta della terza finalista: un video svela un retroscena inedito
Guendalina Tavassi e Marina La Rosa finiscono al centro delle critiche, mentre Stefania Orlando rivede la sua posizione dopo un filmato virale
Nella diciottesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa venerdì su Canale 5, è stata eletta la terza finalista attraverso un meccanismo che ha coinvolto Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. Alle due concorrenti, già finaliste, è stato chiesto di scegliere una delle coppie formatesi nella Casa, indicando quale componente avrebbe avuto accesso al televoto flash e quale, invece, sarebbe rimasto escluso da questa possibilità.
La decisione non è stata immediata. In studio si è creata confusione sulle conseguenze della scelta e sulle sorti dei due concorrenti coinvolti. Alla fine Guendalina Tavassi e Marina La Rosa hanno indicato la coppia composta da Federica Morello e Valeria Marini, scegliendo quest’ultima per il televoto. A conquistare il posto di terza finalista è stata però Giulia Provvedi.
I dubbi dei telespettatori: una scelta strategica?
La decisione ha suscitato interrogativi tra i telespettatori. Una parte del pubblico si aspettava infatti che le due finaliste scegliessero la coppia formata da Andreas e Giulia. Sui social è così circolata l’ipotesi che Guendalina Tavassi e Marina La Rosa avessero agito per strategia, evitando di favorire Andreas, considerato un concorrente forte al televoto. Si tratta, tuttavia, di interpretazioni del pubblico e non di una strategia accertata.
Il video virale e la frase attribuita a un autore
Nelle ultime ore è diventato virale un filmato del momento della scelta. Nell’audio, mentre Ilary spiegava il regolamento, si sentirebbe una voce fuori campo, attribuita sui social a un autore, pronunciare la frase: «Non lo possono sapere».
Il commento sembrerebbe riferirsi alle informazioni disponibili alle due concorrenti sulla sorte della persona non scelta. Secondo alcuni utenti, questo dettaglio potrebbe spiegare la loro esitazione e una decisione presa senza piena chiarezza sul meccanismo. L’identità della voce e l’interpretazione del passaggio non risultano però verificate in modo indipendente.
Stefania Orlando cambia idea dopo aver visto il filmato
Anche Stefania Orlando, che inizialmente aveva manifestato perplessità sulla buona fede della scelta, ha rivisto la propria posizione dopo aver visto il video circolato online. Sui social ha scritto:Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
«Adesso capisco il perché le cose siano andate così. Avevo dubitato, ma sapete che sono obiettiva e per amor di verità ho voluto condividere con voi questo video!».
La vicenda continua così ad animare il dibattito tra i fan del reality: al centro della discussione non c’è soltanto il risultato del televoto, ma anche la chiarezza delle regole comunicate durante la diretta.
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